В День российской печати Министр обороны России Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил России.- Сегодня День печати. Это ваш праздник, это праздник страны, праздник, который давно заслужен журналистами. Вооруженные Силы, руководство Министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитания в Вооруженных силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений - там, где нужно хорошее, доброе слово. А самое главное - честная и правдивая информация\\", - заявил глава Минобороны.Министр также поблагодарил журналистов, работающих за пределами страны.\\"И здесь, конечно, нам крайне важна ваша работа. Работа, которая помогает во многом обществу российскому, да и не только, видеть то, что делается на самом деле в самых дальних уголках нашей планеты, там, где мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, нашей страной. В последнее время это Нагорный Карабах. Безусловно, до этого была Сирия и многие другие точки и уголки\\", - отметил министр.Глава военного ведомства пожелал журналистам продолжать работу \\"с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом\\". Министр наградил молодых коллег орденами и медалями, а в пример им поставил военного обозревателя \\"Комсомольской правды\\" Виктора Баранца. Ему он вручил нагрудный знак \\"Заслуженный журналист Российской Федерации\\".Судьба старейшего военного эксперта России заслуживает отдельного рассказа: полковник Виктор Баранец родился 74 года назад в городе Барвенково Харьковской области. Из них в Вооруженных Силах - с 1965 г. После срочной службы окончил журфак Львовского высшего военного политучилища (1970) и Военно-политическую академию им. В.Ленина (1978) после чего служил на Украине, Дальнем Востоке, в Германии и Москве (в центральном аппарате Минобороны). Был экспертом-советником начальника Генштаба, начальником информационно-аналитического отдела, начальником управления информации МО, пресс-секретарем министра обороны. Автор книг \\"Ельцин и его генералы\\", \\"Потерянная армия\\", \\"Генштаб без тайн\\", \\"Честь мундира\\", \\"Офицерский крест\\", \\"Спецоперация Крым-2014\\" работает в \\"Комсомолке\\" - с 1998 года. Его материалы и сегодня можно почитать в \\"Комсомолке\\", а острые комментарии услышать в передаче радио \\"КП\\" \\"Военное ревю\\".По данным Минобороны России, в прошлом году в СМИ вышли свыше 140 тысяч материалов о Вооруженных силах РФ, в том числе почти 59 тысяч телесюжетов. Журналисты осветили 10 тысяч мероприятий Минобороны России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМишустин вручил военкорам «Комсомолки» - Александру Коцу и Дмитрию Стешину - премию правительстваНаши сотрудники отмечены за работу в горячих точках (подробности)