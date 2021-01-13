Запретили иноагентов.Виноват, запретили-то их еще раньше, но теперь приняли специальный закон насчет того, чтобы считать иноагентом не только организацию, но и частное лицо с заграничными деньгами, и это вызвало отдельный скандал.Хорошо ли это?У меня к этому делу сложное отношение.Во-первых, понятно, что ко всякой суровой инициативе — даже в чем-нибудь и полезной — в России примешивается какая-то гоголевская, щедринская тема, нелепая и жестокая, и от этого смысл происходящего теряется, зато страдания человеческие умножаются, и всем становится нехорошо.Так, очевидно, что получателями иностранных пособий у нас являются вовсе не только зловещие революционеры, норовящие построить нам баррикаду на деньги Госдепа, но и совершенно невинные люди, которым помогают европейские фонды во имя благотворительности и меценатства — это могут быть врачи, художники, ученые, да мало ли кто еще, - и получается так, что теперь, только из-за соображений, связанных с демоническим Госдепом, им нужно существенно затруднить жизнь, превратить их практически в изгоев под лупой спецслужб. Нравственно ли это? Определенно нет.С другой стороны, государство, несомненно, имеет право на самозащиту — и оно защищается как умеет.Мы понимаем, что современный политический мир выстроен на отрицании принципа «концерта держав», когда одна страна не слишком вмешивается в интересы другой, - и, наоборот, современный мир создает целый вал, океан универсальной пропаганды, рассчитанной на оболванивание уже не столько бедных и провинциальных людей (этим занимается «внутренний», государственный телевизор), сколько образованных и благополучных, но при этом, как ни странно, точно таких же податливых по отношению ко всякой глупости и пакости.Конечно, некоторый заслон на пути этого потока «борьбы за свободу» приходится ставить — хотя бы в тех случаях, когда это типовой импорт, рассылаемый в десятки стран.Но главная проблема — в другом.Дело в том, что воевать с внешним врагом, запрещать его, ограничивать свободу его интриг и агитации — перспективно в том случае, если за вашей спиной — спокойный, уверенный тыл.Если же там находятся люди, которые только и ждут возможности вас предать, а пока сидят тихо и широко улыбаются — вам могут и не помочь хоть законы об иноагентах, хоть полицейские заслоны.Напомню общеизвестный пример.Глава КГБ Андропов много лет преследовал диссидентов.Хороший был человек товарищ Андропов или плохой, правильно ли он гонялся за диссидентами или напрасно преследовал героических, честных людей — мы сейчас спорить не будем, тут возможны разные мнения.Но есть кое-что другое, что невозможно оспорить.Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин не были никакими диссидентами, и никакие гб-шные лейтенанты не волокли их на допросы, и не отбирали у них листовки и запрещенную литературу.Они были первыми секретарями обкомов, хозяевами советских регионов под крылом того самого, брежневско-андроповского Политбюро, которое их вырастило и вручило им приглашение на кремлевский Олимп.После чего они и уничтожили государство — как и не снилось никаким иноагентам.Понимаете, на что я густо намекаю?Если собственная номенклатура — вроде бы такая лояльная, такая скучно-деловитая, - на самом деле одним глазом посматривает в сторону европ и америк, и лелеет надежды мириться, сдавать и сдаваться, то не с какими-то жалкими иноагентами надо бороться, ох, вовсе не только с ними.И на эту тайную проблему лучше бы пристально посмотреть.Пока не поздно.