Российская вакцина лучшая в мире и пора начинать массовую вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил на первом в наступившем году совещании с членами правительства Владимир Путин.- Мы видим, что наблюдается некоторое снижение темпов заболевания, но успокаивать нас это не должно, - заявил президент. - В мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные.Но в России промышленность уже произвела достаточное количество вакцины, чтобы начать всеобщую вакцинацию.- Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации, - констатировал глава государства. - Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Прошу уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения, выстроив соответствующий график этой работы.Отдельным вопросом стала проблема нового штамма COVID-19 и способностью российской вакцины защищать от него.- На сегодняшний день я могу сказать, что тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра \\"Вектор\\", говорит, что вакцины эффективны против этого нового штамма, - заверила вице-премьер Татьяна Голикова. - Но мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200%, что это действительно так.Впрочем, Путин с такой скромной оценкой согласен не был.- В мире наблюдается всплеск заболеваемости ковидом, который непонятно с чем связан - то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина, - сказал президент. - Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Нам нужно точно понять это, чтобы ясно представлять, как действует вакцина. Совершенно очевидно, что российская вакцина самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют.