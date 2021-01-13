Во Всенародном историческом проекте \\"Лица Победы\\" Музея Победы открыты новые страницы истории Великой Отечественной войны. Они написаны журналистами, писателями, поэтами, которые имели бронь, но шли добровольцами на фронт.- Сражаясь вместе с солдатами, они рассказывали и показывали людям, каким трудом достается каждая пядь отвоеванной земли. Более 500 фронтовых журналистов и писателей были отмечены государственными наградами, 10 человек удостоены высокого звания \\"Герой Советского Союза\\". Материалы о многих знаменитых военных журналистах нами сохранены, - заявили в Музее Победы.Так в частности увековечена память об участнике Гражданской и Великой Отечественной войн, известном советском детском писателе Аркадии Петровиче Гайдаре (Голикове) (1904-1941).\\"Еще совсем юным в далеком 1918 году будущий писатель Аркадий Голиков начал службу в рядах Красной Армии. Воевал на Кавказском фронте, на Дону, под Сочи, участвовал в подавлении эсеровского «антоновского мятежа» в Тамбовской губернии. А в июле 1941 года уже известный писатель Гайдар отправился на фронт корреспондентом газеты «Комсомольская правда», в которой публиковал свои военные очерки. Аркадий Гайдар погиб в бою около деревни Леплява Каневского района Черкасской области 26 октября 1941 года\\", - говорится в сообщении.Отметим, что память о писателе хранят и сотрудники Медиахолдинга \\"Комсомольская правда\\".\\"В первых числах июля 1941 года 37-летний Аркадий Гайдар пришел в редакцию, предварительно сказав по телефону, что у него есть серьезное дело. Он принес с собой заявление в Красногвардейский райвоенкомат Москвы с требовательной просьбой как можно скорее отправить его на фронт. Военком отказал, партбюро и Оборонная комиссия Союза писателей поддержали просьбу. Военком принес в редакцию справку врачей, запрещающих Гайдару службу в действующей армии. Давали знать о себе раны гражданской войны. Через военно-физкультурный отдел ЦК ВЛКСМ газета обратилась в Политуправление Красной Армии. Убедили врачей снять свои возражения. Вскоре Гайдар пришел в редакцию в военной форме с орденом \\"Знак Почета\\" на груди. Он был безмерно счастлив, когда в его присутствии ему подписали удостоверение военкора \\"КП\\". Он уехал из Москвы 21 июля. А 8 августа в газете уже появился его очерк \\"У переправы\\". Положение под Киевом становилось тяжелым. Шли трудные бои. О них Гайдар писал в газету. И сам рвался в бой, твердо веря в Победу. Он писал о разведчиках, о подвигах пехотинцев-шахтеров, писал о любимой кавалерии. Сражался на бронепоезде, бывал у десантников. В редакции не сразу узнали о его гибели. Радиограмма известила, что 26 октября 1941 года, сражаясь в рядах партизанского отряда, погиб наш корреспондент. О подробностях гибели стало известно лишь весной 1942-го\\", - такими воспоминаниями о Гайдаре поделились сотрудники \\"Комсомолки\\", которым пришлось с ним вместе работать.Имя Аркадия Гайдара высечено на памятной Стеле работа Эрнста Неизвестного, что установлена в офисе Медиахолдинга \\"КП\\", а память о 100 корреспондентах, многие из которых также не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны, хранится в материалах, которые есть в музее редакции. После Великой Отечественной войны журналисты издания собрали биографии своих военкоров в брошюре \\"Корреспонденты Победы \\"КП\\". Фронтовая \\"Комсомолка в документах и фотографиях\\". Снимки многих из не опубликованы до сих пор, а работа нескольких десятков находится под грифом \\"секретно\\".Сегодня в зале \\"Лица Победы\\" Музея Победы можно узнать о военном прошлом известного писателя-сатирика, одного из авторов бессмертного романа \\"Двенадцать стульев\\" Евгения Петровича Петрова, об авторе военных романов, сборников рассказов, повестей и очерков Августе Ефимовиче Явиче и многих других военкорах, которые создавали летопись войны.В Музее Победы также появилась экспозиция большой коллекции отсканированной книгопечатной продукции периода Великой Отечественной войны. Это более 180 тысяч газет и более 5 тысяч журналов, а также 230 фронтовых листовок.Кстати, Музей Победы продолжает принимать семейные истории, и все желающие могут пополнить архив проекта на сайте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМишустин вручил военкорам «Комсомолки» Александру Коцу и Дмитрию Стешину премию правительстваНаши сотрудники отмечены за работу в горячих точках (подробности)Шойгу вручил военному обозревателю \\"КП\\" Виктору Баранцу нагрудный знак \\"Заслуженный журналист РФ\\"В военном ведомстве отметили вклад представителей СМИ в дело обороноспособности страны (подробности)