«Старт политического сезона 2021: ожидания вызовы, перспективы» — так назывался Круглый стол, который провел Экспертный институт социальных исследований. ЭИСИ собрал ведущих экспертов в области внутренней политики. Они обсудили варианты развития выборной кампании в нижнюю палату российского парламента в 2021-м.В обсуждении участвовали директора Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и Центра политанализа Павел Данилин, руководители практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов и Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, профессор Финуниверситета при Правительстве РФ Олег Матвейчев и президент Компании развития общественных связей (КРОС) Сергей Зверев.«СТАРИЧКИ» И «НОВИЧКИ»Расклад по лидерам и тем, кто им дышит в спину представил Глеб Кузнецов.- Мы хотели посмотреть на эту гонку за голосами, которая будет разворачиваться в 2021-м не с политологической стороны, а со стороны рыночной. Что предлагают партии? И что у них есть для поддержания своих предложений? Рейтинг будет обновляться в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов. А компании будут «перевзвешиваться». Не думаю, что вероятны значимые изменения по отношению к четырем парламентским партиям.Мы увидели группу «голубых фишек» - действующих парламентских фракций, чьи позиции не пошатнутся. И группу «старых партий» без парламентского представительства. Например, «Яблоко» старается новые методы работы применять. Но яблочный электорат испытал немало разочарований за последние годы. Третья группа - это стартапы. «Юниорские» компании, претендующие на места в Думе. Их плюс - ответ на запрос на обновление. Против них- отсутствие опыта развитой региональной сети и ярких лидеров, способных привлечь внимание к своему партийному бренду.Видим толкотню на левом фланге. Это снижает рейтинг КПРФ, но не позволяет другому «красному» бренду попасть в Думу. При том идет процесс слияний и поглощений. Он позволяет новым проектам выступить более успешно. Эсеры нуждаются в идейно-кадровом усилении. Оргструктура у справедливороссов есть, но есть и кризис идей.Видим потенциал на либеральном фланге. Там толкотни нет. Но собрать голоса будет тяжело — «их» люди разочарованы. Гонка так и будет происходить — новые партии мобилизуют людей «из неявки», а старые - из тех кто привык ходить на выборы.Выиграют те политических партии, которые окажутся способны в предстоящие месяцы максимально мобилизоваться.ТЕМЫ ОЖИДАНИЙИзменения в отношении граждан к голосованию и к партийным обещаниям отметил Михаил Мамонов.- Две трети респондентов сегодня готовы участвовать в выборах. Но о мотивах участия говорить рано. Как и о степени явки. В мае-июне станет понятна устойчивость поддержки. Есть тенденция усиления поддержки непарламентских партий.71% опрошенных заявляли, что политические партии России нужны. Но в то же время 63% заявляют, что нет партий которые представляют их интересы. То есть главное — способность партий выражаться интересы россиян.Интересно, что партии практически лишились ядра — тех кто проголосует за них в любом случае. Сейчас это видно лишь у ЕР. То есть большинство избирателей сегодня - в состоянии активного выбора. Виден запрос на новую технологичность выборов. Люди хотят яркой компании. Многие говорят, что пойдут на выборы, если увидят уважение к себе.Другой фактор - ожидание нового содержательного предложения со стороны партий, кандидатов. Избиратели хотят реальной представленности своих интересов в программах партий. Если этого нет — это будет иметь негативные последствия. Также граждане хотят видения — куда движется страна. Куда движется их территория.Базовые темы таковы: защита страны, семьи, простого человека. Вторая тема — развитие страны и регионов. Третья тема - наличие возможностей для человека.А больше всего раздражает людей имущественное расслоение и низкий уровень доходов и отношение к этому властей.ЧТО СПРАВЕДЛИВО?О том, во что верит избиратель и что он отвергает, и о некоторых противоречиях в сознании сограждан говорил Павел Данилин:- ФОМ опубликовал исследование на тему «справедлив ли мир, в которым мы живем». И почти две трети опрошенных считают, что мы живем в несправедливом мире. При том, когда речь о Западе заходит — тут уже люди говорят что у нас общество более справедливо, чем на Западе.53% респондентов считают, что в СССР все было более справедливо. Но если этих же людей спросить, хотели бы они вернуться в Союз, большинство ответило бы «нет». Врачи, военные, полиция, пожарные —это герои нашего времени по опросу ВЦИОм прошлого года. А куда устраиваются люди на работу? Не на эти специальности. То есть, когда мы говорим о справедливости, слова расходятся с делами. И партии, которые выступают с лозунгами социальной справедливости, должны учитывать это.В это контексте интересно, от 29 до 40 % опрошенных разными социологическим институтами считают, что именно ЕР олицетворяет справедливость социальную — и способность выполнять обещания. Опросы показывают резкий рост устремлений в сторону социального государства. И что, партии вроде «Парнаса» или «Яблока» — действительно способны обеспечить реализацию социальных требований?ЕЩЕ РАЗ О ПАТРИОТИЗМЕНа один из важных факторов в политической компании-2021 обратил внимание Олег Матвейчев.- Главный запрос, на наш взгляд — патриотический. То, что общество у нас все таки патриотичное, демонстрирует пример Крыма. Может, запрос сейчас и не слишком ярко выражен - но он будет всегда, ему не дают уснуть. Мы, увы, привыкли жить во враждебном окружении. И соответствующе относиться к международным событиям. Провокации прибалтийские, польские, украинские не дают дремать. А поскольку в отношении нас будут жестко действовать и дальше, то патриотический запрос усилится до самых высоких степеней. И тут вопрос — кто грамотнее остальных «оседлает» эту историю . На этом поле несколько сил традиционно играют. Главный бенефициар — власть и ЕР. Есть также оппозиция в лице ЛДПР или «Родины». Они тоже раскачивают патриотическую тему, но, скорее, в духе ура-патриотизма, мол, власть недостаточно защищает патриотическую тему. Но насколько те, кто, например, голосует за Жириновского, всерьез готовы его представить в лице президента? Или хотя бы главы МИДа? «Родина» же напоминает моську, лающую на слона, - мы все сможем, мы всех победим. А где у вас мощности для этого, где ваши силы? Они, скорее, разогревают тему патриотизма, но не являются бенефициарами. Патриотизм КПРФ скорее ностальгически-советский. Если «Справедливая Россия» объединится с «За правду» - это может дать СР новый приток голосов. И это маркеры для многих патриотов. Прогнозирую, что год окажется тяжелым в смысле внешней политики, будет масса провокаций. Все сыграет на «Единую Россию», и она станет фаворитом гонки.ЖАРА ПРИДЕТ В МАЕКогда компания по настоящему наберет обороты, предположил Алексей Чеснаков.- Драматургию компании узнаем только тогда, когда партии выйдут на прямую в мае-июне. Нам еще предстоит такое важное событие, как послание президента. В прошлом году оно переформатировало политическую повестку. И сейчас политическому классу надо быть настороже. Фактор эмоций, как люди будут воспринимать ситуацию с пандемией в августе - это тоже важно. Социологи не дают ответ - почему избиратель должен голосовать именно за эти партии? Что именно люди ждут от депутатов? А готовы ли они вообще придти проголосовать? Ответ на этот базовый вопрос и будет определяющим. Люди проголосуют не за тех, кому они благодарны за прошлое, а за тех кто их текущие проблемы будет решать. Способны ли партии продемонстрировать обновление в своем репертуаре?Если ЕР сможет продемонстрировать обновление — ее рейтинг будет иметь позитивный тренд. ЛДПР точно не может никак обновиться. Это лидерская партия одного человека. И Жириновский вряд ли сможет продемонстрировать обновленную версию самого себя. У КПРФ проблема — и как они выйдут из нее, не знаю. Динамика у коммунистов плохая.Что касается СР — это не партия, а техническая группа. Сейчас они своего лица не имеют и не выглядят как серьезная политическая сила. Они остаются главными кандидатами в новую думу.Кто в Госдуме пятой партии может стать? Таких партий три. «Новые люди», «Партия Пенсионеров» и «Яблоко». У каждой есть плюсы и минусы.Итог обсуждению подвел Фирдус АЛИЕВ.- Пристальное внимание стоит обратить на «юниорские» партии. Это меняет наш политический язык, позволяет быть ярче и интереснее. Малые партии стали инвестиционно-привлекательнее. Для избирателей в том числе — в них можно инвестировать свои чаяния: новички придут и политический пейзаж поменяется.К радикальным событиям исподволь готовимся. И ЛДПР на грани смены лидера потенциальной. И в КПРФ идет борьба за перехват звания первого лица. Нынешний контур к началу избирательной компании не сохранится. А лидерство ЕР в этой компании, в том числе, в гибкости ее подходов...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛишние винтики: В России началась очередная попытка сокращения армии чиновниковРеформа госаппарата стартовала с 1 января и должна закончиться к 1 апреля (подробности)