В парадном Белом зале правительства Москвы на Тверской сегодня, 13 января, мэр Сергей Собянин вручил награды лучшим столичным журналистам.Премия города Москвы в области журналистики присуждается за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о городе и его жителях.Церемония традиционно приурочена ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.- Поздравляю лауреатов с профессиональным праздником и с самой главной наградой Москвы для тех, кто занимается освещением всего, что происходит в нашем городе, в нашей стране, в мире, - сказал Сергей Собянин. - Москва очень комфортный для журналистики город, потому что здесь всегда есть повестка, есть о чем писать. Нет ни одного года, по крайней мере, на моей памяти, когда бы у нас не было грандиозных событий, потрясений, чтобы мы спокойно, мирно и скучно жили. Но 2020 год выдался особенным. Раньше мировые трагедии нас не касались. Сейчас мы видим мировую трагедию своими глазами в нашем любимом городе. Трудно было даже понять, что на нас надвигается. Мы все это пережили. Вместе с вами мы были на строительстве ковидных больниц, журналисты были в красной зоне, разговаривали с теми, кто переболел, медсёстрами, врачами.Как отметил мэр, несмотря на тяжелейшую ситуацию в дни пандемии, в городе сохранилась обычная позитивная мирная повестка.- Мы открывали новые станции метро, развязки, дороги, прекрасный парк Северного речного вокзала, а участники реновации получали новые квартиры, несмотря на пандемию, - сказал Собянин. - Город продолжает жить полноценной жизнью. И, конечно, в этом ваша огромная заслуга. В потоке информации, в том числе и фейков, простым гражданам очень сложно ориентироваться. Журналисты каждый день на каждое событие дают эффективную информацию. Это профессиональная, сложная, достойная работа. Многие из вас переболели, вы выстояли в этой трудной борьбе. Это героический труд без всяких кавычек. Спасибо всему журналистскому корпусу Москвы.ПОЗДРАВЛЯЕМ!В числе лауреатов премии города Москвы 2020 года в области журналистики - специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Награду наша коллега получила за освещение актуальных событий социально-экономической жизни Москвы.В «Комсомольской правде» Светлана работает более двадцати лет. С 2000 года - журналист пула мэра Москвы. Лауреат многих профессиональных наград: премий правительства Москвы и Союза журналистов Москвы, многочисленных благодарностей и дипломов столичных департаментов и ведомств.Спецкор освещает все самые важные и масштабные проекты и события в столице. Из них, например, за последние пять лет - программу благоустройства «Моя улица», запуск новых линий и станций метро, МЦК и МЦД, открытие парка и филармонии в Зарядье, чемпионат мира по футболу-2018, снос самостроя, программу реновации.Во время пандемии в 2020 году Светлана, как и большинство ее коллег, работала в редакции и в «полях» на разных мероприятиях, оперативно информировала наших читателей о борьбе с коронавирусом в столице. Из ее публикаций горожане узнавали о строительстве инфекционной больницы в Новой Москве и временных ковидных госпиталей, работе врачей, новых правилах жизни в пандемию. Во время одного из репортажей спецкор получила ожог обеих кистей рук от санитайзера, по всей видимости, низкого качества. Наша Света продолжала работать с перебинтованными ранами в течение полутора месяцев.Фото подпись - Так выглядели руки спецкора \\"КП\\" на второй месяц лечения. Все это время Светлана продолжала писать новости, надевая поверх повязок медицинские перчатки.КОГО НАГРАДИЛИПремия города Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года указом мэра Москвы по предложению Союза журналистов столицы на основании решения-рекомендации экспертного совета. В него входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Мосгордумы.Всего за прошедшие годы награды были удостоены 267 журналистов.В этом году дипломы и памятные знаки получили 22 человека. Среди них:- Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС);- Виталий Игнатенко, председатель правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой;- Кирилл Клейменов, заместитель генерального директора – директор дирекции информационных программ АО \\"Первый канал\\";- Екатерина Пичугина, обозреватель отдела городской жизни газеты \\"Московский комсомолец\\";- Ольга Набатникова, руководитель редакции \\"Новости недвижимости\\" Международного информационного агентства \\"Россия сегодня\\";- Олеся Кулинчик, специальный корреспондент редакции партнерских проектов Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) и др.Кроме того, за большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю работу по освещению жизни столицы Почетной грамотой правительства Москвы награжден Союз журналистов Москвы.Поздравляем коллег с профессиональным праздником, лауреатов - с заслуженными наградами!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМишустин вручил военкорам «Комсомолки» Александру Коцу и Дмитрию Стешину премию правительстваНаши сотрудники отмечены за работу в горячих точках (подробности)Шойгу вручил военному обозревателю \\"КП\\" Виктору Баранцу нагрудный знак \\"Заслуженный журналист РФ\\"В военном ведомстве отметили вклад представителей СМИ в дело обороноспособности страны (подробности)