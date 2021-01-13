У многих артистов есть домашние питомцы – кошки и собаки, иногда что-то более экзотическое. Присмотревшись к породам собак, мы попытались разобраться в характере их хозяев. По принципу: скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты. Тем более, популярный французский зоопсихолог Шарль Доде нам доказал, что существует связь между породой собаки и характером ее хозяина.В сентябре актриса Юлия Пересильд завела золотого ретривера. Девочка Кэти - уже довольно крупный щенок, хотя ей всего полгода. «Это любовь! Это позитив! Это Друг! Это заряд Энергии! Каждый раз тебе навстречу летит Радость! И я думаю только об одном, какая дура я была, сколько глупых отговорок придумывала, что можно обойтись и без собаки. Нет- нет, нельзя себя обделять», - Юлия Пересильд поделилась эмоциями со своим подписчикам. Кроме собаки у Юли имеются еще 3 кота. А еще она активно помогает псковскому приюту бездомных животных, который за 5 лет пристроил 1500 (!) бездомных собак.На новогодние праздники Кэти вместе с хозяйкой и ее двумя дочками Машей и Аней ездила на родину Пересильд во Псков.Что говорит нам француз Шарль Доде о характере русской актрисы Юлии Пересильд? А вот что: она великодушный и даже сентиментальный человек. Настолько отзывчива, что готова отложить все свои дела, чтобы помочь малознакомому человеку. За внешне спокойствием иногда кипят страсти, бывает обидчива и ранима. Но зато у нее прекрасное чувство юмора.Кстати, в детстве у Юлии Пересильд был кокер-спаниель, который прожил у нее 16 лет. Так вот хозяева спаниелей – люди, способные контролировать свои эмоции. Но бывают упрямы. Они самоуверенные, преданные, надежные, терпеливые...Актер Андрей Бурковский полгода назад завел собаку по кличке Рики. На праздники он ездили с семьей и с Рики к себе на родину в Томск. И гулял с собакой на морозе в -35 градусов. Но Рики и Андрею – пофигу мороз. У Рики - густой подшерсток и очень красивые ярко-голубые глаза. Он – помски. Не знали такую породу? Мама - хаски, папа-шпиц. Метис, хотя и не дворняга.Как сообщает нам зоопсихолог, владельцы подобных псов – люди, внешне очень сдержанные, ответственные, серьезные. Они любят жить по плану, мечтают о вселенском порядке.В загородном доме народной артистки СССР Инны Чуриковой живут две вельш-корги, пастушьих собак, происходящие из Уэльса. Они настоящие артистки, как и хозяйка. Вместе с Инной Михайловной играют на сцене театра им.Вахтангова в спектакле «Аудиенция».«Мои девочки не любят гулять в холодную погоду, несмотря на отличные рыжие шубки! Просятся обратно в дом», - сообщает о своих любимицах Чурикова на своей страничке в Инстаграме.Хозяева корги получили такую характеристики: это интеллигентные, довольные жизнью люди. Спокойные. Внешне солидные, но в душе – страшные озорники и шалуны (кстати, очень похоже на характер Инны Михайловны).На руках у актрисы Юлии Хлыниной норфолк-терьер Лея. Обе они любят танцевать буги-вуги…https://www.instagram.com/p/CDRfPBhKkNm/Что говорит психолог о характере Юли: она – творческая натура, очень любит комфорт, но иногда может впасть в гнев. Ради собственного удовольствия способна довести окружающих до «белого каления».У коллеги Хлыниной по театру им.Моссовета актрисы Евгении Крюковой много разных собак. В основном, это спасенные животные из приютов, как, например, ее Глаша, существо, похожее на бобтейла и южнорусскую овчарку. И Добби…«Это смесь кенгуру с крокодилом, оно же - смесь лысой хохлатой собаки с вообще не понятно с кем, оно же - наш третий пёс и восьмой зверь в доме! – рассказывает о своем питомце Евгения Крюкова. - Года три назад я наткнулась в Инстаграме на двух чудесных девушек, которые спасали собак! Боролись за каждую жизнь! Отдавали огромное количество сил, времени и души! Сначала я просто смотрела. Я точно понимала, что мы живем в маленьком доме. У нас есть пять котов и собака! Больше точно никого не уместить! Трамвай не резиновый! Потом стала куратором собаки в приюте. Потом из этого приюта появилась Глашка! Это моя огромная любовь! И дом, как тот сказочный гриб, стал чуть больше! И вот уже целую неделю у нас живет это вот лысопопое чудо! Ему почти 4 месяца. Он писает, грызёт, его везде ооочень много! Но он теперь НАШ! И зовут его Добби! У него было другое имя. И приехал он из Ессентуков. И спал с маленькой сестричкой в коробке у магазина, потому, что был выставлен за ненадобностью. Мёрз, потому, что лысый..... пока не забрали его волонтёры ( низкий Вам поклон), потом приезд в Москву. И теперь ДОМ! И что интересно: в доме не стало меньше места! Потому, что в нем стало ещё больше любви! И представляете, совсем не тесно! А что самое интересное, огромное количество собак и кошек ждут СВОИХ единственных людей в приютах, у волонтёров, на передержках! Им очень нужен дом! Не бойтесь им его подарить! Взамен получите только любовь! А мы теперь будем воспитывать нашу мелочь настоящей собакой и большим другом!»Тут и добавить нечего. То, что Евгения Крюкова - красавица, видно каждому. Но какое у нее большое сердце!Психологи говорят, если человек сознательно выбрал беспородную собаку, ему можно доверять. Он держит слово, умеет сопереживать, у него доброе сердце. Люди, у которых есть дворняга, предпочитают размеренную, тихую семейную жизнь. Часто они бывают нерешительными, что мешает им достигать целей. Но зато на них можно положиться, они очень исполнительные. Они щедрые и благородные.А еще в жизни Евгении Крюковой были сенбернары Барт и Бари. «Мы их практически нелегально вывезли из Швейцарии, - рассказала актриса. - Они там национальное достояние и швейцарцы не очень-то охотно расстаются с собаками этой породы.... но не на тех напали. Добрее собак я не встречала! Размеры тоже были ничего себе! На фото они ещё малыши! Все бы здорово, но собаки этой породы не живут долго, да и постоянное скрещивание внутри одной страны не даёт ничего положительного. Каждому мы сделали по несколько операций. Но они прожили счастливую жизнь в полной любви! А сейчас это невероятно тёплая память!»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТолько родила, а уже 25 кг скинула: как звезды быстро худеют и выходят на работу после беременностиПять знаменитостей, которые стали мамами в пандемию и смогли вернуть идеальную фигуру (подробности)