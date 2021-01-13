В деле о наследстве Алексея Баталова - новый поворот. Впрочем, для тех, кто давно следит за скандалом, неожиданным он не стал. Адвокат обвиненных в мошенничестве Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина еще в прошлом году предупреждал: его доверители жаждут вернуть вдове и дочери артиста их недвижимость. Речь идет о долях в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерской Баталова, а также квартире в 1-м Самотечном переулке, по которым были заключены договоры ренты.Если вкратце, суть бумаг в том, что дочь актера Мария Баталова, страдающая ДЦП, за скромное ежемесячное вознаграждение от пары Дрожжина-Цивина переписала на них свое имущество. Правда, пока она жива, продать квартиры супруги не могут.- Наталья Дрожжина хочет вернуть все имущество, но не может, потому что оно арестовано следствием. Вдова артиста Гитана Аркадьевна не идет навстречу, поэтому придется возвращать недвижимость принудительно - через суд, - предупреждал адвокат обвиняемых Анатолий Кучерена.Так и вышло: 13 января стало известно, что Дрожжина подала иск против Марии Баталовой, чтобы расторгнуть проклятые договоры ренты.Что на самом деле скрывается за этим поступком, сайту kp.ru рассказала адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова.- Это говорит только об одном: люди настойчиво ведут речь о гражданско-правовых отношениях, словно забывая о криминальной составляющей, - уверена адвокат. - То есть все хотят перевести в гражданскую плоскость из уголовной. Мол, ну заключили договоры, потом что-то пошло не так: не договорились, поругались, в итоге все расторгли - вот такие чисто бытовые моменты.Но даже если расторгнуть договоры, уголовное дело прекращено не будет. Ведь речь идет не только о трех объектах недвижимости, по которым заключены договоры ренты. Это и деньги, и иное имущество - архивы, фонд, да много чего еще (речь идет о ценностях, которые исчезли с появлением \\"доброжелателей\\" Цивина и Дрожжиной. - Ред.).- Сколько в месяц Цивин и Дрожжина платили Баталовым по договорам ренты - кажется, около 300 тысяч?- Нет-нет. 300 тысяч - это якобы сумма, которой Никита Михалков из личных средств помогает Гитане Аркадьевне. Но ни разу 300 тысяч Гитана Аркадьевна от него не получила: было 180 и 120 тысяч от Союза правообладателей, это не личные деньги Михалкова. От него денежной помощи семья ни разу не видела.По поводу переводов по договорам ренты. Первый платеж, по-моему, пришел в августе, после возбуждения уголовного дела - 75 тысяч рублей. Так Дрожжина с Цивиным решили показать исполнение обязательств по трем договорам. Объясню, зачем.В каждом договоре была прописана не денежная сумма, а личное участие Дрожжиной - покупка продуктов, одежды, бытовых мелочей на сумму не менее 25 тысяч рублей. Отдельно, было указано, что стороны могут изменить условия и перейти на денежные обязательства. Но для этого нужно было заключать допсоглашение, чего никто не сделал.Когда скандал перерос в публичный, Дрожжина в одностороннем порядке решила, что будет перечислять финансы. И три месяца от нее шли платежи. Но на самом деле новые собственники совершенно не исполняли свои договорные обязательства. С сентября 2019 года, когда были подписаны соглашения, они не приходили, помощь не оказывали, деньги не переводили, продукты не приносили... Они сейчас будут подтверждать все это какими-то лжесвидетелями и поддельными документами, скорее всего. Потому что как иначе доказать, если вы этого не делали? Так как конфликт перешел в открытую стадию, они сделали вот такой финт ушами и стали переводить денежные суммы.Но мы-то знаем, что эти договоры ничтожны! Они были заключены для видимости, чтобы Цивину и Дрожжиной перешло право собственности на имущество Баталовых. А условия по ним никто и не собирался исполнять. Кроме того, новые собственники должны были оплачивать все налоги по трем объектам недвижимости и коммунальные платежи.- Они это делали?- Я знаю, что у Марии на данный момент есть задолженность по налогам на все объекты недвижимости. Это более 200 тысяч рублей за год, сколько из них по трем спорным объектам, - будем выяснять, запросили информацию у налоговой.- Та сторона хочет расторгнуть договоры, вы - признать их недействительными. В чем разница?- Юридические последствия в обоих случаях одинаковы: стороны возвращаются к изначальному положению вещей. А вот по убыткам, которые были причинены бывшему собственнику, разница есть. Если договор расторгается добровольно, ни у кого нет финансовых обязательств. А если сделка признается недействительной, виновная сторона обязана возместить причиненный финансовый вред.- А какие убытки могла понести семья Баталовых?- Вот смотрите. Например, квартира на Самотечном. Мария преспокойно сдавала ее в аренду и получала свой доход. Как только Дрожжина стала собственником, Мария перестала получать этот доход: теперь уже квартиру сдавала в аренду Дрожжина, она же и забирала деньги. Если сделку признают недействительной, то все, что она получила, придется вернуть владельцу. Разница в деньгах очень приличная. Навскидку не скажешь, тут надо садиться и считать. Но тут замешаны большие деньги. И поэтому мы будем настаивать на признании договора недействительным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДело о наследстве Алексея Баталова: адвокат рассказал о простом способе разрешить спорВдову народного артиста вызывали в прокуратуру, а домой приезжал следователь (подробности)