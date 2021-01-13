Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что на канале действительно есть рекомендации по воздержанию от использования различных иностранных слов, но запрета как такого нет, и все упирается в профессионализм комментаторов. Словом, речь идет не о цензуре, а о самоцензуре. Но все равно эти рекомендации показались довольно любопытными.При этом, список слов, появившийся в сети, довольно обширный и разбит на три категории. В первом списке слов «допустимых к употреблению в эфире», те, которые уже прижились в русском языке - арбитр, аут, плеймекер, покер (четыре гола в одном матче одного игрока) и даже сейв (это когда вратарь спасает ворота).Во втором, в основном, термины, которые можно употреблять «только в специализированном поясняющем контексте», типа «дубль-вэ» (схема расположения футболистов на поле), «дерби», «челлендж». Или даже «реджиста» (в Италии так называют ключевого футболиста в центе поля, через которого идет вся игра), «треквартиста» (тоже созидательный игрок, но не закрепленный на какой-то позиции, словом «свободный художник») или «фантазиста» (самый техничный и креативный футболист).И наконец есть третий список, в котором порядка четырех десятков слов находятся под запретом. В нем есть такие неологизмы-паразиты, как «лайкать», или «Ок, ок». Но попробуем перевести с «футбольного» на русский некоторые другие термины, которые тоже встречаются в репортажах довольно часто.Андердог – команда, которая имеет гораздо меньше шансов на победу, аутсайдерАссист – голевая передачаБэкграунд – карьера, предыдущие достижения футболистаКипер – голкипер, вратарьКорнер - угловойЛузер – аутсайдер, слабакМидфилдер – полузащитникНоунейм - новичокСтоппер – опорный полузащитник или защитникТренинг – тренировкаТаргетмен – очень высокий и сильный форвард типа Дзюбы, таких у нас называют «столбами»Хав – полузащитникСловом, мидфилдер сделал асист на таргетмена, который прокинул кипера, теперь не пройдет…