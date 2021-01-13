Скандальный актер Алексей Панин наконец прервал молчание по поводу невосполнимой утраты. Мама артиста Татьяна Власова скончалась в Москве в то время, как звезда сериала \\"Жмурки\\" находился в Испании. Так до сих пор ни не известно, смог ли он прилететь на похороны близкого человека. Из-за пандемии коронавируса с вылетом в Россию у Алексея возникли проблемы.Алексей Панин оставил в блоге душераздираюшее сообщение. Он обратился к умершей маме Татьяне Власовой и попросил у нее прощения.\\"Сегодня девять дней как умерла моя мама. На этой фотографии, которую сделали 12 лет назад, Нюся, мама и я. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас, у нее никого не было. Спасибо! Я тебя люблю! Прости меня...\\", - написал актер.В этот скорбный час Панина поддерживают друзья и поклонники. Они выражают ему искренние соболезнования в связи с невосполнимой потерей и просят держаться.\\"Примите мои самые искренние соболезнования. Я знаю, какая боль, когда уходит мама. Теперь она житель тонкого мира\\", \\"Держитесь, Алексей. Не представляю, как вы это пережили\\", \\"Очень сочувствую. Ужасно жаль, когда люди уходят. Не важно, чужие или близкие. Это страшно, больно и тяжело. Держитесь\\", - пишут неравнодушные россияне.Напомним, мама Алексея Панина умерла 5 января. Женщина болела коронавирусом. Артист в настоящее время проживает в Испании со своей дочкой Носей. Родительница Алексея осталась в Москве.Татьяна Власова много лет работала редактором издательства \\"Наука\\". Она во всем поддерживала своего сына Алексея Панина. Именно она заставила отпрыска поступить в ГИТИС. Правда, он его так и не окончил. За вздорный нрав и поведение звезду кино выгоняли из вуза аж три раза. А потом он и сам ушел.