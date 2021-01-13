В среду, 13 января, футболисты московского \\"Спартака\\" официально вышли из отпуска. В первый день команда провела традиционный для таких случаев медицинский осмотр. Он прошел в клинике в \\"Лужниках\\". Осмотрели 29 игроков, которые поедут на первый сбор. Он пройдет в Дубаи. В числе тех, кого осматривали доктора, оказался и бразильский форвард Педро Роша, выступавший до этого на правах аренды во \\"Фламенго\\".Врач спартаковцев Глеб Чернов рассказал, что коронавирус повлиял на обследования:- Мы немного расширили объем обследования, ведь период для спортсменов был сложный. Модифицировали классическое тестирование на дорожке под современные реалии, провели дополнительные анализы и мышечное тестирование, чтобы вместе с тренерами по физподготовке составить каждому игроку индивидуальный план работы на сборах дополнительно к основному объему нагрузок. Кроме того, общая картина поможет понять, повлиял ли как-то коронавирус на состояние футболистов. Конечно, надеемся, что не повлиял, - приводит слова Чернова пресс-служба \\"Спартака\\".Один из главных вопросов последних дней - что с Кокориным. Было много слухов о возможном уходе игрока из \\"Спартака\\". Но тут ответ довольно прост - Александр приехал к докторам и даже поделился впечатлениями, сказав:- Самое тяжелое в конце - выполнить дорожку и все, можно отдыхать. Ну, мы готовились к этому. У нас в программе тренировочной-то были велосипед и беговая дорожка.А вот капитан \\"Спартака\\" Георгий Джикия по традиции не упускал шанса пошутить:- Эмоции хорошие, настроение хорошее, выспался, приехал, увидел всех ребят. Но некоторые на меня смотрят злобно, как вижу, потому что многие приехали в 6:40 утра, а я же - в 11.Уже завтра, 14 января, \\"Спартак\\" полетит на свои первые тренировочные сборы, начав подготовку ко второй части сезона в Премьер-Лиге.КОНКРЕТНОКто прошел медосмотр в \\"Спартаке\\"Вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;защитники — Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов;полузащитники — Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов;нападающие — Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Педро Роша.