Венский Институт наук о человеке (IWM) прекратил научное сотрудничество с активисткой украинского «Национального корпуса» Еленой Семенякой.Ранее появилась информация, что Семеняка, занимающая должность секретаря политкрыла националистического батальона «Азов», известного своими зверствами на территории Донбасса, включена в исследовательский проект «Украина в европейском диалоге».- Приветствуем решение Института в отношении украинской националистки, исправившего собственный одиозный просчет. Надеемся, что по итогам начатого внутреннего расследования будут сделаны необходимые выводы. Однако такой казус не был бы возможен в принципе при наличии транспарентой процедуры отбора стипендиатов и формирования команды членов конкурсного жюри», – сообщается на странице российского посольства в Австрии в Facebook.Известно, что в научный проект украинку включили в качестве младшего научного сотрудника и предоставили ей ежемесячную стипендию в €1,8 тысяч. На данный момент ссылка с описанием стипендии с сайта института удалена.По данным украинских СМИ, решение об участии националистки в научном проекте пересмотрено из-за ультраправых взглядов Семеняки, которые она всячески демонстрирует. В том числе в соцсетях, где размещает нацистскую символику и приветствия.