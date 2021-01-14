Когда в Москве уже была глубокая ночь, и только самые стойкие «бойцы» еще отмечали Старый Новый год, за океаном открылся чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стартовал он из-за пандемии на три месяца позже обычного. Напомним, что прошлогодний регулярный чемпионат был прерван еще 12 марта 2020 года, когда командам оставалось провести еще по 11 – 13 матчей. А потом в августе сразу перешли к плей-офф и финальная серия завершилась только в конце сентября.Кубок Стэнли выиграла «Тампа», за которую выступают Никита Кучеров (ставший лучшим бомбардиром плей-офф), молодой форвард Александр Волков, защитник Михаил Сергачев и блестящий вратарь Андрей Василевский. А победили они в финале «Даллас», где играют голкипер Антон Худобин, опытный форвард Александр Радулов, и 23-летний Денис Гурьянов, который запомнился тем, что в матче ¼ финала Кубка Стэнли сделал покер в ворота «Калгари».Увы, Никита Кучеров, которому сделали операцию, в лучше случае поправится к плей-офф. (Травму бедра он получил еще в первом матче плей-офф с «Колмабусом», который продолжался 6 часов, а потом постоянно играл на уколах.) Но даже без него «Тампа» уверенно выиграла свой стартовый матч нового сезона у «Чикаго» (5:1), в котором голевой передачей отметился Михаил Сергачев.А еще все обсуждают дебют защитника Александра Романова за «Монреаль». Его команда, правда, уступила в овертайме «Торонто» (4:5 ОТ), но 21-летний внук Зинэтулы Билялетдинова отметился голевой передачей. В 2019 году Романов был признан лучшим защитником молодежного чемпионата мира, а два последних сезона играл за ЦСКА.«Он сражается очень самоотверженно, он очень технично обращается с шайбой даже в нашей второй смене в большинстве. Этот мальчишка — точно хороший хоккеист», - отозвался о нем его партнер по «Монреалю» Тромаш Татар, который и забросил шайбу с передачи Романова.Прочат Александру большое будущее заокеанские хоккейные обозреватели и болельщики, которые уже называют его «новым Фетисовым».