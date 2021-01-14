Какую зарплату вы бы хотели получать в 2021 году? С таким вопросом аналитики Работа.ру обратились к 3 тысячам совершеннолетних россиян из всех регионов страны.В среднем по стране, люди хотели бы иметь жалование в 158 тысяч рублей. При этом есть большой разброс в том, насколько представители разных полов оценивают свой труд: так, женщины хотели бы получать в среднем 120 тысяч рублей, а мужчина — 192 тысячи рублей. Самые же высокие запросы у мужчин, живущих в Москве — им подавай зарплату в 198 тысяч рублей.Напомним, что по данным Росстата средняя зарплата в России - 49 539 руб. То есть средняя желаемая зарплата втрое превышает реальную. Впрочем, экономист Антон Шабанов говорит, что для «зарплаты мечты» россияне называют достаточно скромные цифры.- Сразу вспоминается Остап Бендер, который спрашивал «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно для счастья?», - комментирует Шабанов. - К реальной жизни такие опросы не имеют отношения, но они отражают самоощущение людей. Люди свои запросы не привыкли оценивать по максимальной планке, поэтому цифры выходят несколько заниженными. Но если тем же самым респондентам, в действительности, удастся получать 150 тысяч рублей в месяц, они быстро привыкнут к такому уровню доходов и начнут мечтать о большем. И это нормальный процесс развития.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВступил в силу закон об удаленной работе: на что все сотрудники имеют правоОбъясняем на пальцах, как трудиться в новых условиях, когда офис - на диване (подробности)