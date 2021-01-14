В декабре Спортивный арбитражный суд постановил, что в ближайшие два года наши спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под российским флагом и использовать на экипировке государственную символику. При этом не запретил выступать в форме национальных цветов. В результате на красных майках игроков сборной пришлось заклеить герб России, а вместо него поместили эмблему Федерации гандбола России. Операция занимает несколько секунд.«После легкого движения пресса форма сборной России начинает соответствовать новым правилам», - подписано видео в официальном Инстаграм федерации.«И пусть не видно. Другим не видно! Хитро Спрятали. Мы ведь знаем, что герб там!!! У сердца. Греет. Как сердца тысяч болельщиков будут греть победу \\"Атлета из России\\"!», - комментируют болельщики.В среду наша сборная прибыла в Египет.«Осваиваемся в Александрии. Пока только в гостинице. После задержки рейса наша команда добралась только в 6 часов по местному времени. Первый экспресс-тест на коронавирус сборная сдала еще в аэропорту Александрии – в специально выделенном для этого автобусе. Он показал у всех членов делегации отрицательный результат… На вечер запланирована тренировка на игровой арене. Пока же все сидят по номерам в ожидании результата второго теста», - сообщает в соцсетях команда.А в четверг уже первый матч - против белорусов.Расписание матчей сборной России на ЧМ-202114 января, четверг17:30. Беларусь – Россия (Прямая трансляция на канале «Матч. Страна». «Матч ТВ» покажет игру в 21.25 мск.)16 января, суббота20:00. Россия – Словения18 января, понедельник17:30. Южная Корея – Россия