Имя Амина Осмаева часто упоминают в СМИ, когда речь заходит о чеченской войне. Именно он предсказывал кровопролитие, когда к власти в республике в 1991 году пришёл Дудаев. На тот момент Осмаев был депутатом местного Верховного Совета и призывал к благоразумию и отказу от идеи отделения Чечни от России. Но вскоре Совет распустили, и будучи не в силах противостоять новому режиму, он покинул Чечню.Свою деятельность во благо республике Осмаев продолжал из Москвы. Сначала в составе правительственной Комиссии по переговорам о прекращении боевых действий, а после завершения войны занимался восстановлением органов местной власти. На протяжении двух лет Осмаев был членом Совета Федерации РФ, но оставил пост для восстановления порядка на родине. Амин Осмаев возглавил один из филиалов «Центра содействия стабильности», а так же участвовал в «Круглом столе» по вопросам урегулирования кризиса в Чечне в Страсбурге в составе делегации республики.5 января Амин Осмаев скончался в Москве. Его тело было найдено в квартире в микрорайоне Олимпийская деревня на западе столицы. Амину Ахмедовичу было 72 года.— Причина смерти устанавливается, тело направлено в морг для проведения экспертизы, — сообщил источник kp.ruПлемянник Амина Адам Осмаев в 2012 году готовил покушение на Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра России. Кроме того, родственник политика ещё и возглавил батальон имени Джохара Дудаева в Украине, против идейного вдохновителя которого так долго боролся Осмаев старший.Среди предполагаемых жертв готовящихся терактов называли и имя Рамзана Кадырова. 4 февраля 2012 года 31-летнего Адама Осмаева спецслужбы выследили и задержали в Одессе, вскоре были задержаны и его сообщники. Уголовные дела были заведены и в Украине и в России заочно, в августе встал вопрос об экстрадиции Адама в Россию. Но адвокаты мужчины воспользовались запретом Европейского суда по правам человека, и Осмаев остался в следственном изоляторе Украины. Через 1,5 года жена Адама потребовала у новых украинских властей его реабилитации. 18 ноября 2014 года его дело рассмотрели, суд вынес обвинительный приговор за незаконное обращение со взрывчатыми веществами, уничтожение чужого имущества и подлог документов и назначил 2 года 9 месяцев 14 дней тюремного заключения. К тому моменту Адам уже отбыл это наказание в СИЗО. Террористические статьи из обвинения были исключены, а сам Осмаев отпущен на свободу.Амин Осмаев сообщал, что у него больше полусотни племянников и Адама он \\"едва помнит\\". Он предположил, что его родственник попал под влияние ваххабитов в тот период жизни, когда жил в Англии. Там же будущий преступник обучился минно-взрывному делу. Его учителями были радикальные земляки.