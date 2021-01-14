- Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами, мы пока на 100 процентов предугадать не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень тонко управлять, - поручил Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым. - И своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом.При этом президент обратил внимание еще на одну возможность - это «помогать» соседним регионам этим самым коечным фондом в условиях эпидемии.- Понятно, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей, но у вас в регионе, в Поволжье, всё рядышком, - пояснил Путин. - Поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте.В своем докладе глава Удмуртии не обошелся без попытки удивить президента широтой географии ижевской торговли. Рассказав о том, как предприятия Удмуртии осваивают европейские и азиатские рынки, он дошел до козырей.- Продукцию наших сельхозпроизводителей покупают в США, Германии, Швейцарии, Австрии, странах СНГ и в Китае, - перечислял он. - Один из лидеров в переработке молочной продукции не только стал экспортировать молоко и мороженое в Китай, но и мясо в Монголию. И сейчас у нас планы по экспорту куриного яйца в Саудовскую Аравию.Тут он достал откуда-то из-под стола небольшую коробку и показал Путину по видеосвязи.- Хочу показать, я направил вам, надеюсь, что дойдёт, - поднял коробку повыше Бречалов. - Это упакованный сотовый мёд. Его производит микропредприятие, которое находится в деревне Вятское, где проживают 380 человек. Так вот два брата смогли реализовать свой проект, и 2,5 тонны мёда в таких упаковках отправились в Швейцарию.