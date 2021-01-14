Умер Андрей Квашенко. Этот человек был лауреатом гранта правительства Москвы, многократным лучшим учителем России в номинации \\"Наставник будущих ученых\\".67-летний Андрей Николаевич всегда был человеком общительным и внимательным. Недавно мужчина пропал. Соседи звонили в квартиру педагога, но никто не открывал. Тогда они обратились в службу спасения. Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело учителя.— В квартире по улице Гиляровского в Мещанском районе Москвы было обнаружено тело 67-летнего человека без внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг. Давность наступления смерти около семи суток, — сообщил источник kp.ruАндрей Квашенко работал преподавателем биологии гимназии № 1543 с 1991 года. Андрей Николаевич вёл курсы зоологии позвоночных, анатомии и физиологии человека в биологических классах, практикумы для старшеклассников, готовил учеников к поступлению в ВУЗ.Кроме основной программы Квашенко преподавал и факультативные направления \\"Основы психологии личности\\" и \\"Происхождение человека\\". Не оставался безучастным Андрей Николаевич и к внеклассным мероприятиям: принимал участие в различных спектаклях, сопровождал учеников в походах в заповедники и музеи.