В Бельгии может появиться свой «Джордж Флойд». Напомним, так звали афроамериканца, погибшего при задержании полицией 25 мая прошлого года в Миннеаполисе, после чего весь Запад охватили грандиозные протесты движения «Черные жизни важны» (BLM).Чума 2020 года сыграла роль и в трагической судьбе «Флойда из Брюсселя». Здесь 9 января мигрант Ибрагим Б. сбежал из медцентра, где тестировался на коронавирус. Возможно, он испугался, что у него найдут болезнь и посадят на самоизоляцию.Вскоре 23-летнего беглеца задержала полиция. Однако в участке молодой человек потерял сознание, был доставлен в госпиталь, где и умер. Произошло это в начале девятого часа вечера по местному времени — примерно через полтора часа после задержания. Точная причина смерти до сих пор неизвестна.Родственники и друзья Ибрагима собрали в Брюсселе массовый митинг с требованием призвать силовиков к ответу за странную гибель молодого человека. Как и в США, демонстрация переросла в погром — один полицейский участок был подожжен, у другого выбили стекла. Впрочем, пишут местные СМИ, ущерб незначителен.По меньшей мере 15 участников демонстрации арестовано, власти назначили срочную экспертизу для прояснения обстоятельств смерти Ибрагима. Однако организаторы митингов намерены продолжать «добиваться правды».По официальным данным, доля лиц с миграционными корнями — примерно 22% от 11,5-млн населения Бельгии. В том числе выходцев из Марокко — 340 тыс., из Турции — 161 тыс., из Конго и других стран Черной Африки — свыше 100 тыс.