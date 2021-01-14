Новогодние праздники завершились - елки летят на свалки, а подарки — на Авито. Это на Западе люди практичные и без комплексов.- Попросить у подаривших чек и вернуть товар в магазин - нормальная практика для Франции, Германии, Англии, – говорит Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.У нас о такой прелести еще не слышали. Какой там чек! С упаковок тщательно сдирают ярлычки с ценами: указывать на стоимость подарка считается неприличным.Более того, наши люди стараются сделать сюрприз, который не всегда получается удачным.Так что все-таки лучше интересоваться, что бы хотел человек получить на праздник. Иначе ваш презент (даже очень дорогой) может обнаружится в свежих объявлениях на сайтах «Авито» и «Юла» - с комментариями «подарили на Новый год, но мне не нужно».Первые подобные объявления стали появляться уже с 5 января.«Подарили наушники Airpods на Новый год, но ошиблись c подарком – я хотел Airpods pro. Послушал раз 5-7 не больше», - написал москвич Олег.«Подарили на Новый год iPhone 12 pro max. Мне он не нужен, потому что есть уже 12-й айфон», - пишет Михаил.«Мне подарили новый стилус к телефону, которого у меня нет. Варианта было два: купить к нему телефон или продать стилус», - объясняет в объявлении Николай.На сайте выставили телефоны Huawei и Apple, видеокамеры, акустические системы, игровые приставки Sony PlayStation, телевизоры, часы. Продавцы говорят, что не смогли найти применения таким подаркам – то модель устаревшая, то размер не тот, то дизайн.Не оценили москвичи подаренные чехлы для телефонов с быками (символом 2021 года по восточному гороскопу) и героиней из мультика Hello kitty, стационарный телефон, выполненный в виде унитаза, светильник-луну, сольный альбом Алены Апиной «Самолет на Москву» (за 2007 год), статуэтки «смешные коровки», робот-пылесос, массажный коврик, весы, календарь, кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковую ручку – все это оказалось на сайтах с объявлениями.Чего получить не ожидали- биткойн- клетка Фарадея для защиты домашнего роутера- капсула для самоизоляции в квартире- куртка с подогревом- пульсоксиметр- наушники с шумоподавлением- набор инструментов для ремонта- средство от депрессииПо данным опроса Hi-Tech Mail.ru (по Москве).Топ-5 ненужных презентов на Новый год- предметы одежды (носки, футболки, свитера, домашние халаты),- новогодние сувениры (свечи, брелки, копилки, статуэтки и магниты),- товары для дома (весы, фоторамки, освежители воздуха),- косметика или парфюмерия (шампунь, гель для душа или духи),- посуда или кухонные принадлежности (кружки, полотенца, разделочные доски, шумовки),Вот о чем мечтают- автомобиль - 17% опрошенных- недвижимость - 14%- отпуск - 11%- новый гаджет - 10%- деньги - 7%- драгоценности - 2%- ремонт в квартире - 2%- шуба - 2%- другое - 20%- затрудняюсь с ответом -15%По данным исследовательского центра SuperjobЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак мир встретил Новый 2021 годСайт kp.ru следил за тем, как главный праздник заходит в каждый дом (подробнее)