Речь конечно не идет о юридическом признании полуострова территорией Российской Федерации. В деле «Украина против России» о нарушениях прав человека в Крыму суд устанавливал, кто фактически обладал юрисдикцией над с 27 февраля 2014 года (то есть с начала волнений и появления «вежливых людей»). При этом ЕСПЧ даже не рассматривал законность воссоединения полуострова с Россией.«Суд полагает, что есть достаточно доказательств, чтобы считать, что Россия контролировала Крым с 27 февраля 2014-го по 18 марта 2014-го. Обе стороны согласны, что Россия контролирует Крым после этого периода, но их определения отличаются», - говорится в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.Киев настаивает, что Москва контролировала полуостров в этот период «де-факто», а значит она ответственная за все происходившее. Российская сторона настаивает на том, что ЕСПЧ вообще не может рассматривать территориальную юрисдикцию – это не его компетенция. В итоге украинцы попали в свою же ловушку.Европейский суд по правам человека признал юрисдикцию России над полуостровом как «фактическое управление территорией». Без упоминаний терминов «аннексия» или «оккупация». А это уже прецедент. Ведь теперь в любом международном разбирательстве Москва может предъявить «справку» ЕСПЧ о том, что Крым – «фактически» наш.Что не помешало главе МИД Украины заявить об очередной перемоге: ««Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти», - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.«Вместе с тем ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями», - сообщил российский Минюст. Речь идет об мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации этнических украинцев, политическом преследовании проукраински настроенных жителей полуострова, отказах в регистрации религиозных и иных организаций…Впрочем, при этом суд признал вину России в «распространении действия российского законодательства на Крым» (ну а как иначе?), «автоматическом навязывании российского гражданства» (под дулами автоматов, надо полагать), ограничении свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной в результате де-факто преобразования административной делимитации в границу (ну а как вы хотели?). Там еще есть про жестокие задержания, преследования и запрещения… Но, как показывают последние события, там, где мы учились запрещать, «цивилизованный мир» преподавал. Да и вообще, у нас, по Конституции, приоритет национального права.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯзыковая инквизиция на Украине: За разговоры на русском в кафе и магазине теперь — донос и штраф!В Незалежной вступает в силу драконовский закон — во всех заведениях сферы услуг обслуживание — только на госязыке (подробнее)