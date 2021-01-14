Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в канун Нового года. За это время состояние легендарного создателя \\"Ералаша\\" то улучшалось, то ему вновь становилось хуже. На днях врачи вновь ввели его в медикаментозную кому. Меж тем молодая жена 71-летнего артиста просит всех неравнодушных молиться за Грачевского.\\"Я знаю, что он был в искусственном сне. Это вчера было. Я не знаю, что врачи. У меня нет доступа к врачам. Я общаюсь с Катей, его женой\\", - цитирует взволнованного друга Бориса Грачевского 5-tv.ru.Ранее Владимир Долинский сообщил, что его товарища вывели из состояния комы. Но было это несколько дней назад. \\"У него стабилизировалось состояние, его вывели из искусственного сна. Он попросил привезти ему компотика из клюквы или брусники. Жена все время на связи с врачами, сегодня поедет к нему вечером\\", - сообщал Долинский.Сейчас же состояние легендарного кинорежиссера ухудшилось. Потому медики и приняли решение повторно ввести Бориса Юрьевича в кому.Причиной ухудшения состояния стали сочетание вирусной пневмонии и бактериальной инфекции. Кроме того, проблем добавляет пожилой возраст и ослабленный борьбой с раком кожи иммунитет. Грачевский лечился от него несколько лет подряд.Молодая жена звезды Екатерина Белоцерковская молится за любимого. \\"Мой муж, действительно, находится в больнице на лечении. Я на всю страну прошу молиться о его здоровье! Врачи 52-й больницы делают все, состояние тяжелое\\", - заявила супруга.Напомним, Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом 27 декабря 2020 года. К болезни 71-летний режиссер отнесся со свойственным ему юмором, опубликовав веселое сэлфи из палаты. Но через два дня его состояние резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. У него поражено более 75% легких. А в Рождество пришло сообщение, что его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы.