Росстат приблизил реальную инфляцию к официальной. В ведомстве провели ревизию того списка, по которому они оценивают изменения цен в стране. Первым делом избавились от атавизмов. Из индекса исключили шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры, ртутные градусники (их заменили на галинстановые) и некоторые другие позиции. Эти товары уже не пользуются таким спросом, как раньше.При этом в список добавили актуальные вещи. Во-первых, медицинские товары и услуги. Такие как маски, антисептик, одноразовые шприцы, витамин D3, диагностика на МРТ или КТ, услуги сиделки на дому и несколько лекарственных препаратов, используемых для лечения коронавируса.Во-вторых, список товаров для гигиены дополнили гелем для душа, жидким мылом, дезодорантом, дезинфицирующим средством для очистки поверхностей, бумажными столовыми салфетками и носовыми платками.В-третьих, в индекс инфляции включили подписки на онлайн- и видео-сервисы, а также каршеринг. Также расширили список туристических услуг – как по России, так и за рубежом. При этом стоимость проживания в гостинице будут считать в широком диапазоне – от стоимости спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле. Раньше позиция была одна «день проживания в гостинице». А сейчас их станет пять.Всего Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг. Это на 36 товарных позиций больше, чем в прошлом году. Число еженедельно наблюдаемых позиций увеличилось со 102 до 106.- В 2021 году Росстат расширит число источников для сбора информации об изменении цен. Для расчета инфляции будут в том числе использоваться данные контрольно-кассовой техники. Это позволит расширить число магазинов, в которых будет вестись ценовой мониторинг, а также список отслеживаемых товаров и услуг, - говорится в сообщении Росстата.Список товаров, по которым ведомство собирает цены, регулярно меняется. Это происходит постепенно. Резких движений статистика не прощает. Как пояснили «КП» в Росстате, на состав индекса влияют исследования бюджетов домашних хозяйств. Если люди перестают тратить деньги на какой-то товар, статистики вычеркивают его из списка. И наоборот. Если появился спрос на что-то другое и этот спрос стал устойчивым, то новый товар добавляют в список.Напомним, в прошлом году официальная инфляция в России составила 4,9%.СПРАВКА «КП»Как считают ценыМетодология, которая применяется Росстатом для подсчета инфляции, международная. Ее используют во многих развитых странах. Потребительская «корзина» состоит трех больших категорий: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Цену каждой позиции замеряют раз в месяц (а на 100 самых важных и ходовых – каждую неделю). Делают это в 282 больших и малых городах страны.Далее полученные результаты сравнивают с той ценой, которая была раньше. Потом умножают на специальный коэффициент. Он зависит от стоимости товара и частоты его использования населением. После этого цифры проходят еще через несколько этапов расчетов. Так и получается цифра инфляции, или по-научному «индекс потребительских цен», которую регулярно публикует Росстат. При этом одни товары в какой-то месяц могут дорожать, а другие - дешеветь. Но в среднем инфляция будет чуть выше нуля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссияне рассказали, сколько им нужно денег для счастьяБольшинству хватило бы трех средних зарплат (подробности)Сделано в гараже: в России подделывают почти все - от хлеба и меда до школьной формыЭксперт Роскачества рассказала нашему журналисту о самых распространенных фальшивках на полках магазинов (подробности)