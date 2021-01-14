В Москве сегодня, 14 января, проходит первый день традиционного Гайдаровского форума. Панельную дискуссию «Будущее образования в России» провел председатель правления Сбербанка Герман Греф. Вместе с Катериной Поливановой, директором центра исследований современного детства Высшей школы экономики, он обсудил переход от прежней советской системы образования к новой, предполагающей более персонализированное обучение.«У нас избыточная школьная программа. Есть представление, что нужно все выучить от А до Я. На самом деле, это не так, - заявила Поливанова. – У каждого ребенка должна быть своя траектория обучения».Герман Греф в свою очередь отметил, что благодаря советской системе образования, россияне стали одной из самых образованных наций в мире. Однако, по его мнению, сейчас перед школами стоят другие задачи.«Предыдущая модель образования имела своей целью ликвидацию безграмотности. И эта задача была успешно решена. Мы одна из самых грамотных стран в мире были. И, в общем, остаемся ей. Та ли самая задача стоит перед системой образования сегодня? Очевидно, нет. И если предоставление знаний в школе учителем была совершенно актуально для того периода времени, то сегодня есть множество источников информации и возможностью получения знаний вне школы», - сказал глава Сбера.Греф также отметил, что с искусственным интеллектом невозможно конкурировать с точки зрения объема знаний.«То чего не может искусственный интеллект – это принятие решений в условиях неопределенности. Вот этому как раз мы сегодня вообще детей не учим. Такого предмета как «принятие решений» сегодня в школьной программе нет. Более того, он есть лишь в программе 5-6 вузов в России. Но это один из мягких навыков, которых детей нужно учить, начиная с младшей школы», - сказал Греф.«Наверное, урок такой должен быть», - добавил он на уточняющий вопрос.Катерина Поливанова в свою очередь отметила, что другими мягкими навыками, которым в школе должны учить, являются развитие эмоционального интеллекта, умения вести дискуссию и работать в группе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ школах предложили ввести уроки достойного поведенияМногие ученики не знают, как вести себя в обществе (подробности)