Традиционные приметы Нового года – елка, запах мандаринов… и рост цен на бензин. Начало 2021-го тоже не стало исключением. По итогам первых торговых сессий на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовая цена на самый популярный в стране бензин АИ-92 выросла почти на 8% - до 51 335 рублей за тонну, подорожав на 3719 рублей по сравнению с концом декабря. Горючее Аи-95 подорожало на 6% - до 51 943 рублей за тонну, прибавив 2865 рублей.А это о чем говорит? Что совсем скоро нам грозит рост цен и на заправках…70% СТОИМОСТИ – НАЛОГИ И АКЦИЗЫПока в рознице подобных ценовых скачков не наблюдается. По данным ЦДУ ТЭК, на прошедшей неделе (3-10 января) топливо подорожало лишь в нескольких регионах: в Свердловской области - на 9-18 копеек, Челябинской - на 2-6 копеек, в Кемеровской области - на 7-13 копеек. В остальных регионах цены на топливо оставались стабильными. В результате средние цены в России на бензин Аи-92 на прошлой неделе подросли всего на 1 копейку - до 43,98 руб./л. Стоимость Аи-95 и летнего дизтоплива в среднем по стране осталась на уровне предыдущей недели - 47,3 руб./л и 48,99 руб./л соответственно.Эксперты убеждены, что статистика за период длинных выходных не в полной мере отражает сложившуюся на рынке ситуацию. Рынок находится под давлением ряда факторов, которые еще окажут влияние на цены.Главный (и уже традиционный) фактор подъема цен на топливо – это рост налоговой нагрузки на нефтяной сектор. Порядка 70% стоимости топлива составляют налоги и акцизы, которые выплачивают государству нефтяники.Причем, акцизы на нефтепродукты индексируются в России ежегодно. С 1 января 2021 года ставки акцизов на нефтепродукты увеличились еще на 4%. А за пять последних лет ставка акцизов увеличилась почти вдвое - с 7530 руб./т до 13262 руб./т (в январе рост составил 510 р/т) на бензин и с 5244 руб./т до 9188 руб./т. на дизельное топливо (с начала года увеличен на 353 р/т).«Фактическая налоговая ситуация на сегодня такова, что реализация ровно, как и производство нефтепродуктов на сегодня у нас находится в зоне повышенного риска и в зоне явной инвестиционной непривлекательности», - сообщил в эфире РБК ТВ Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза.ЭКСПОРТ ВЫГОДНЕЕКроме того, в росте цен на бензин велика роль недостатка предложения, коснувшегося главным образом АИ-92. Это объясняется повышенным спросом со стороны участников рынка, которые восполняют запасы топлива, израсходованного за длинные каникулы. Кроме того, рынок отыгрывает рост цен на нефть почти на 10% в январе.«Сокращение предложения было точечное, причем именно в кризисные моменты, это мы помним летом, когда снизился значительно спрос, соответственно уменьшилось предложение на бирже и ряд компаний показали практически двузначное снижение в процентах реализации автобензина. Это «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Антипинский НПЗ», - отмечает Дмитрий Гусев. - Все остальные выполняли требования по поставкам на биржу. Та же «Роснефть» перевыполняла требования по реализации автобензинов и дизтоплива на бирже».Дело в том, что долгожданный рост цен на нефть делает экспорт для российских компаний более привлекательным, чем поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Это порождает дефицит топлива на внутреннем рынке. По итогам прошлого года ряд крупнейших нефтяных компаний существенно нарастили объем экспорта бензинов: «Сургутнефтегаз» – на 35%, «Газпром нефть» – на 34% и Лукойл – на 23%. Причем в середине года показатели били рекорды. Так, по итогам мая Лукойл увеличил поставки на внешние рынки на 210%, а «Газпром нефть» - на 107% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ? ДОПЛАТИПри росте нефтяных котировок повторение ситуации более чем вероятно, уверены эксперты. Благоприятные условия для снижения поставок бензина на внутренний рынок создает механизм демпфера. Он был введен с 1 января 2019 года с целью компенсировать нефтяным компаниям потери в том случае, если поставки на внутренний рынок для них менее привлекательны, чем экспортные.Однако в реальности, механизм привел к обратной ситуации на рынке, когда нефтяные компании стали вынуждены продавать топливо на внутреннем рынке себе в убыток. В последнем письме в адрес Независимого топливного союза ФАС подтвердила, что более 4% в цене бензина дополнительно вносит демпфер - именно тот механизм, который был обязан сгладить рост цен. Сейчас эксперты говорят о необходимости пересмотра механизма налогового «демпфера», адаптировав его расчет к текущим рыночным реалиям.«К сожалению, в кризисный момент, когда цена для потребителя должна быть низкой, когда цена на нефть падает, когда мировые цены на нефть падают, производители начинают доплачивать государству за якобы компенсированную им продажу топлива по социальным ценам, - пояснил Дмитрий Гусев. - Да, сейчас соответственно демпфер слишком низок, и он опять не позволят создать оптимальные условия для реализация топлива с точки зрения коммерции. Безусловно, с точки зрения социальных обязательств все исполняют, поставки топлива есть, топлива достаточно. Проблема в другом. Проблема в том, что все эти механизмы, мягко говоря, не совсем настроены для того, чтобы в перспективе там 3-7 лет была возможность привлечь адекватные инвестиции, был интерес инвесторов».Но изменение параметров демпфера не приветствуется Минфином. Минфин считает, что нужно использовать демпфер в том варианте, в котором он был раньше, чтобы не терялись доходы бюджета.«Та налоговая система, которая на сегодня сложилась, те механизмы демпфера, которые выравнивают цены для потребителя никоим образом не способствуют росту инвестиционной привлекательности нефтедобывающей, нефтереализующей, нефтеперерабатывающей отраслей, - добавил Дмитрий Гусев. - Соответственно, исходя из того, что Минфин категорическим образом не хочет увеличивать привлекательность отрасли, не хочет привлекать денежные средства для развития отрасли, мы находимся в постоянной ситуации выплаты в той или иной степени налогов, то ли через демпфер, то ли через акциз, то ли через налог с продаж - как угодно, но постоянно нефтяники платят. Поэтому все проблемы роста, которые существуют, вызваны действующей налоговой политикой».ПОСТАВКИ НА БИРЖУ СОКРАЩАЮТСЯВ результате действия механизма демпфера на оптовом рынке уже намечается дефицит. Так, ряд крупнейших нефтяных компаний уже значительно сократил поставки топлива на биржу. По итогам декабря продажи Лукойла по бензинам сократились на 21% (более 15 тыс тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «Газпром нефть» сократила продажи на 4% (почти 3 тыс тонн), «Сургутнефтегаз» - на 17% (более 2 тыс тонн), Антипинский НПЗ – на 26% (почти 2 тыс тонн).Крупнейший поставщик топлива на внутренний рынок – компания «Роснефть» - наоборот нарастила поставки. Так, по итогам декабря 2020 года «Роснефть» увеличила отгрузку на внутренний рынок на 52% по бензинам и на 32% по дизельному топливу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж компании на биржевом рынке в декабре выросла относительно прошлого года на 12% и достигла рекордных за всю историю торгов 62% по бензинам. Аналогичный показатель предприятия по «дизелю» увеличился на 3%, итоговая доля компании составила 47%. При этом бензины «Роснефть» не экспортирует. АЗС компании работают в 66 регионах, обеспечивая до трети внутреннего спроса на автомобильное топливо.«Нефтепереработка, и реализация нефтепродуктов терпят убытки. То есть отрасль в очередной раз не то что не зарабатывает, она даже не может покрыть свои затраты», - говорит Дмитрий Гусев.ДЕФИЦИТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕУпомянем и еще несколько факторов, которые отражаются на топливных ценах. Примерно 10% цены на бензин составляют транспортные расходы. Последние несколько лет тарифы на перевозку грузов увеличивались на 7-10% в год, и только с 2019 года правительство ограничило ежегодный рост уровнем инфляции.Но даже такой рост тарифа критичен для АЗС во многих регионах. Наиболее остро вопрос стоит для Дальнего Востока, где работает всего два НПЗ. Их мощностей не хватает для удовлетворения спроса огромного региона, где ежегодно наблюдается дефицит топлива. Владельцам заправок приходится закупать топливо в соседних областях и везти по железной дороге, что приводит к росту цен. Обещанное властями решение проблем с поставками автомобильного топлива в регион, которое могло бы затормозить неудержимый рост цен на АЗС независимых сетей, постоянно откладывается из-за разногласий в министерских кабинетах. Решение о компенсации железнодорожных тарифов не принято по одной причине - не внесена в бюджет расходная статья, а это зона ответственности министерства финансов.Действующая фискальная политика не позволяет эффективно расширять нефтеперерабатывающие мощности внутри страны: инвестиции в строительство новых НПЗ не окупаются. Яркий примером может служить проект строительства ВНХК «Роснефти» на Дальнем Востоке.«У нас не хватает перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке, - соглашается Дмитрий Гусев. - Та же «Роснефть» уже нескольких лет никак не может решить вопрос с Министерством финансов об инвестировании в создание нового нефтеперерабатывающего завода. Вопрос, который был поддержан Минэнерго, завис в Минфине, потому что не выделяются деньги на компенсацию четырех тысяч рублей для перевозок топлива по железной дороге. И в той ситуации, когда мы постоянно забираем у отрасли деньги, вопрос: как восполнить недостаток перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке и за чей счет это сделать? - висит в воздухе и не решается».ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СВОБОДА ОТ ДЕМПФЕРАСущественный фактор колебания цен на ранке – это спекулятивные операции недобросовестных участников биржевых торгов на бирже. Они занимаются многократной перепродажей нефтепродуктов, создавая искусственный ажиотаж и разогревая таким образом цены на рынке.В ноябре 2018 года спекулятивные операции разогнали топливные цены в несколько раз, что привило к острому кризису на топливном рынке. Крупнейший поставщик нефтепродуктов компания «Роснефть» была вынуждена приостановить продажи дизеля и бензина на бирже, чтобы блокировать действия спекулянтов, раскачивающих цены.К манипулированию часто прибегают и отдельные недобросовестные независимые сети АЗС, которые используют панику в собственных интересах, а зачастую и сами ее провоцируют. Из-за нежелания инвестировать собственные средства в развитие инфраструктуры, в частности создавать топливохранилища, недобросовестные участники рынка спекулируют общественным мнением, пытаясь добиться льготных ценовых условий для собственных сетей (владельцы независимых АЗС обвиняют крупные нефтяные компании в завышении цен, требуют продавать топливо по льготным ценам в обход биржи)Рынок находится под давлением ряда факторов, которые еще окажут влияние на цены.Рост нефтяных цен провоцирует отдельные компании перенаправлять все большие объемы топлива за рубеж, что вызывает дефицит на внутреннем рынке. Рост цен в опте грозит увеличению стоимости автобензинов и в рознице. Несовершенства налоговой системы порождают дополнительную нагрузку как на потребителей топлива, так и на поставщиков.«Нефтепереработка, и реализация нефтепродуктов терпят убытки. То есть отрасль в очередной раз не то что не зарабатывает, она даже не может покрыть свои затраты. Предложения простые, – резюмирует Дмитрий Гусев. - На сегодня у нас есть демпфер, который в принципе не должен, наверное, работать, и у нас есть рынок нефтепродуктов, который должен работать по свободным правилам, потому что, к сожалению, ни показателей энергоэффективности, ни перехода на новые виды топлива, в том числе на газ, мы не сможем произвести в достаточной мере быстро и эффективно, пока у нас сдерживается цена на бензин и на дизельное топливо.КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТАРозничные цены на бензин вырастут через два – три месяца«У нас внешний рынок и бензина, и дизельного топлива, и нефти в результате роста цен стал более привлекательным, чем внутренний, - отмечает гендиректор компании «Инфотэк-Терминал» Рустам Танкаев в эфире «Бизнес ФМ». - Соответственно, компании многие увеличивают объем поставок на внешний рынок, и таким образом оголяют внутренний рынок. Значительно увеличили свои поставки такие компании, как «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром-нефть». И только компенсация, которую постоянно на рынке обеспечивает компания «Роснефть» позволяет рынку как-то балансировать на грани нормального существования. Надо сказать, что доля «Роснефти» на внутреннем рынке очень сильно выросла, и она продолжает расти. В настоящий момент «Роснефть» обеспечивает треть внутреннего рынка Российской Федерации. Другие компании убирают свои объемы с внутреннего рынка, стремясь получить максимальную прибыль. В конечном итоге у нас на рынке появится дефицит бензина и дизельного топлива. Как из этого положения выходить – сказать достаточно сложно. Мы все знаем, что увеличивая налоговую нагрузку на нефтяные компании сверх всякой меры, с 1 января 2019 года правительство ввело некий демпфер, который должен был компенсировать потери финансовые для нефтепереработчиков. Фактически, демпфер увеличивает цены на бензин и дизельное топливо внутри России примерно на 4%. Все разговоры с Минфином о том, что может изменить этот механизм упираются в то, что Минфин считает, что действующий демпфер позволяет заполнять государственный бюджет, поэтому его трогать нельзя. На розничном рынке это пока не сказалось. Существует определенный временной лот, через который высокие оптовые цены должны быть перенесены на внутренний рынок. Это где-то 2-3 месяца».