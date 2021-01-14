В детстве даже не было намека на то, что Анна Самохина станет роковой красавицей российского кино. Мама ей говорила: «Ты у меня косая, как заяц». В школе, по воспоминаниям Самохиной, мальчики особого внимания на нее не обращали. Но потом все вдруг в один момент решили, что она красивая.Анна Самохина (в девичестве Подгорная) родилась 14 января 1963 года в городе Гурьевск Кемеровской области в рабочей семья. Ее отец работал мастером на разливке в мартеновском цехе, мама на том же металлургическом заводе трудилась в конструкторском бюро. В Гурьевске родители поженились, родили двух дочерей Маргариту и Анну. Из Кемеровской области большая семья переехала в Череповец. Родители устроились на металлургический комбинат - теперь это предприятие «Северсталь». Жили в типичной рабочей слободке, сначала – в семейном общежитии, потом в коммуналке. Маленькая Аня с сестрой, «как щенята», спали на матрасах в общей кухне. Их отец к годам 30 стал законченным алкоголиком. Он умер в 34 года. Пьяные драки, ссоры, драки с поножовщиной, женский визг, мат, кто-то из соседей спился, кто-то повесился – в такой обстановке росла будущая кинозвезда.Мама говорила своей младшей дочери: «Если не будешь мыть полы, выйдешь замуж за алкоголика». Но в душе мечтала, конечно, совсем о другом… Пределом мечтаний для этой скромной даже по советским меркам семьи было накопить денег и купить пианино. И эта задумка осуществилась, когда Ане было 7 лет. Она стала заниматься дома, потом в музыкальной школе. В 14 лет ее приняли в Череповецкий народный театр. Дальше – полетело…В 15 лет она стала студенткой актёрского отделения Ярославского театрального училища. Через год вышла замуж за своего однокурсника Александра Самохина и взяла его фамилию. Почему разрешили вступить в брак несовершеннолетней Анне (ей было только 16), трудно сказать. Но это было не по причине беременности (хотя могли принести и фиктивную справку). Свою единственную дочь Александру она родила позже в 1983 году, когда ей «стукнуло» уже двадцать лет.После окончании училища в 1982 году она вместе с мужем получила распределение в Ростов-на Дону, в ростовский Театр юного зрителя. Там-то и произошла судьбоносная встреча с кинематографом.В 1987 году режиссер Одесской киностудии Георгий Юнгвальд-Хилькевич приступил к съемкам трехсерийного советско-французского фильма «Узник замка Иф» по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Актеры на все главные роли были найдены, не было только Мерседес… Ассистенты режиссера разъехались по театрам Советского Союза в поисках актрисы «испанского типажа». Добрались и до ростовского ТЮЗа. Так в театральном общежитии с маленьким ребенком на руках была обнаружена будущая Мерседес – Анна Самохина. Юнгвальд-Хилькевичу хватило ее фотографии, чтобы без проб утвердить на главную женскую роль.Красавица Мерседес распахнула актрисе Анне Самохиной дорогу в большой кинематограф. В том же 1988 году, когда «Узник замка Иф» вышел на экраны, режиссер Юрий Кара пригласил ее на роль Риты в романтический боевик «Воры в законе». Публика приняла картину с восторгом, критики ее обругали, назвав «грубым кичем». Тем не менее Анна Самохина была благодарна судьбе за то, что попала в этот фильм. Он принес ей популярность.После «Воров в законе» на нее обрушились предложения от разных киностудий страны. В основном предлагали роли роковых красавиц. Она сыграла княжну Тараканову в «Царской охоте», цыганку Маритану в «Доне Сезаре де Базане». За три года с 1990-ый по 1993-ый умудрилась сняться в двух десятках картин. Ее популярность была огромной, ей предлагали сниматься даже в рекламе мыла «Люкс» и зубной пасты.Вместе с успехом в кино, налаживался быт. В начале 90-ых Анна Самохина с мужем и дочерью переехала в Санкт-Петербург. Устроилась на работу в театр. У семьи появилась наконец-то своя, не коммунальная, а отдельная квартира в центре северной столицы. Правда жили под одной крышей они недолго. На творческом вечере Анна Самохина познакомилась с молодым предпринимателем, владельцем кафе Дмитирием Коноровым, бывшим физиком и кандидатом наук. Эта встреча изменила судьбу обоих. По мнению первого мужа актрисы Александра Самохина (их брак продлился 15 лет), Анна выбрала более успешного и богатого спутника. Она развелась с Александром и ушла к Дмитрию. Вместе они организовали новую киностудию «Диапазон». Коноров помог ей открыть ресторан «Граф Суворовъ» и «Поручик Ржевский». Так актриса стала успешным ресторатором и бизнесвумен.Правда по словам ее дочери - Александры Самохиной, квартиры-машины ее маме никто не дарил. Даже ресторанный бизнес, которым она занималась, с неба на нее не упал и не был подарком второго мужа. Вместе с Дмитрием Коноровым она начинала бизнес с нуля, залезала в долги, крутилась, как и многие в 90-е.Чтобы не потерять профессию, Самохина подрабатывала конферансом в то время, когда российский кинематограф переживал тяжелейший кризис.Но как только её вновь стали приглашать сниматься в кино и играть на сцене, она тут же бросила конферанс, продала рестораны. После семи лет брака с Дмитрием они расстались. По одной из версии, актриса узнала, что у ее мужа появился роман на стороне. Не стерпела измены, ушла от него.В середине так называемых «нулевых» она вернулась на театральную сцену и стала играть в антрепризном театре комедий. Снова стала неплохо зарабатывать. Иногда играла в казино. Но по ее признанию, ни больших выигрышей, ни больших проигрышей у нее не было.Она должна была приступить к репетициям нового антрепризного спектакля «Ах, этот Ходжа Насреддин». Но пришлось заняться своим здоровьем…Осенью 2009 года врачи диагностировали у Анны Самохиной неоперабельный рак желудка в последней стадии. Спасти ее было невозможно, врачи этого не скрывали. Болезнь развилась стремительно. Ей было всего 47 лет. Она сгорела буквально за два месяца, хотя до последнего была надежда на чудо.После ее смерти в прессе активно обсуждалось, что могло спровоцировать болезнь. Было несколько версий. Например, сомнительные диеты, которыми увлекалась актриса. Ее жизнь неслась как на американских горках – то взлет, то падение, стрессы она «заедала» и набрала лишние 20 килограммов. Она то голодала, то сидела на таблетках, то увлеклась низкоуглеводной диетой Аткинса.По словам коллег Анны Самохиной, в борьбе за молодость она делала инъекции со стволовыми клетками. Хотя дочь актрисы уверяла, что смертельная болезнь ее матери не стала результатом клеточной терапии.Возможно, скоротечному раку способствовали переживания из-за потери денег, вложенных в строительство таунхауса под Петербургом. Актриса взяла большой кредит. Но ее обманули аферисты-строители. Нервы ей здорово потрепали тогда. Деньги за будущий дом с нее взяли, но дальше фундамента дело не двигалось. Кредит повис тяжким бременем.Александра Самохина объясняла причины болезни иначе: «Мама много курила. Кроме курильщиков, в группе риска люди, которые любят мясное, а мама была мясоедом. Ей очень шел легкий загар, и в последний год она пропадала в солярии. Эта процедура может спровоцировать сбой иммунной системы. Что касается истории с таунхаусом… Она закончилась еще до ее болезни. Мама выиграла суд, ей вернули все деньги. Она переживала, конечно. Но к деньгам, как и к другим материальным ценностям, была равнодушна».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАнна Самохина: \\"Три моих мужа не сделали меня счастливой\\"«Роковая красавица» российского кино умерла от рака в 2010-м (подробности)