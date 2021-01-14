Актриса Микаэла Дроздовская прожила короткую, но очень яркую жизнь. 41-летняя артистка сыграла в более чем 40 фильмах, была счастлива в браке и растила двух чудесных дочек. Но красивую женщину судьба не пощадила, уготовив ей страшные мучения.Известность пришла к Микаэле Дроздовской после выхода на экраны драмы \\"Добровольцы\\" в 1958 году. Режиссер Юрий Егоров снял картину по одноименному роману в стихах поэта Евгения Долматовского. \\"Добровольцы\\" вошли в золотой фонд советского кино и сделали невероятно популярными исполнителей главных ролей - Элину Быстрицкую, Михаил Ульянова, Петра Щербакова, Леонида Быкова. Дроздовская играла роль второго плана. Ее героиня без памяти влюблена в летчика-аса, намного старше ее. Она ждет его всю войну.Удивительно, но в реальной жизни актриса вышла замуж за врача-кардиолога, доктора медицинских наук Вадима Смоленского, который был старшее ее на 20 лет. Однако ни разница в возрасте, ни разные сферы деятельности не мешали семейному счастью. Микаэла родила мужу двух дочерей Нику и Дарью.Кинорежиссеры хоть и предлагали актрисе небольшие роли, но даже появление детей не заставило Дроздовскую надолго отказаться от съемок. Смоленский очень любил супругу. Он был очень обеспеченным человеком. У них была шикарная квартира, которая находилась рядом с Домом кино. Финансовое положение позволяло доктору привлекать на помощь жене для решения домашних дел нянечек и домработниц.\\"Я поздний ребенок. Когда родилась, папе было за 50, а маме - за 30 лет. Отец был нам и папой, и мамой. Мама же была каким-то сказочным существом. Жар-птицей, Снегурочкой, нереальным Явлением, Мечтой... А папа был всем остальным\\", - вспоминала Дарья Дроздовская.В марте 1978 года в прокат вышла комедия Георгия Данелии \\"Мимино\\". В этом искрометном фильме актриса сыграла жену нехорошего человека Папишвили, которого Мимино в гневе макал головой в унитаз.В конце лета того же года актриса внезапно сказала своей подруге и коллеге Алле Будницкой: \\"Булка, если со мной что-нибудь случится, не оставляй Дашку!\\". Всерьез Будницкая это не восприняла. Однако слова артистки оказались пророческими.В ноябре 1978 года Дроздовская поехала на съемки очередного проекта в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Актеров поселили на спортбазе в неотапливаемых помещениях. Микаэла, дабы согреться, оставила включенным на ночь два прожектора. На ее беду, одеяло сползло на один из них и загорелось, после чего огонь распространился по комнате.Актриса отравилась угарным газом. Заметив признаки пожара, коллеги Дроздовской выбили дверь в ее комнату, но из-за притока воздуха пламя разгорелось очень сильно и актриса получила сильные ожоги. Микаэлу Михайловну доставили в больницу в Орджоникидзе, а затем перевезли в Москву. Врачи на протяжении недели боролись за ее жизнь, но не смогли спасти актрису. Дроздовская умерла 14 ноября 1978 года в 41 год.После ее смерти муж через год женился и переехал к новой избраннице, а дочки восьми и двенадцати лет остались на попечении Будницкой и еще одной подруги погибшей звезды Софьи Давыдовой. \\"Я и одна наша общая с Микаэлой приятельница каждый день приезжали к ним, стирали, убирали квартиру. Я привозила горячие обеды: так и ездила с укутанными кастрюльками с Кутузовского, чтобы девочки поели, придя из школы\\", - рассказывала Будницкая.Позднее она забрала к себе Дарью, а Нику взяла к себе Давыдова. Ника пошла по стопам отца и стала врачом, а Дарья Дроздовская выбрала для себя карьеру актрисы.