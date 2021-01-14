Сегодня комиссия спортсменов, которую возглавляет Софья Великая, предложила Олимпийскому комитету России использовать знаменитую песню «Катюша».Напомним, что в декабре Спортивный арбитражный суд в Лозанне на два года запретил нашим спортсменом использовать на крупных всемирных соревнованиях гимн, флаг и символику Российской федерации. При этом было сказано, что вместо гимна можно будет использовать любую другую национальную мелодию.Кстати, «Катюша» становится спортивным гимном с подачи исполнителя олимпийской песни-1980 «До свидания, мой ласковый Миша» Льва Лещенко. Мы позвонили ему.- Лев Валерьянович, песня «Катюша» может на два года на спортивных аренах заменить Гимн России, который у нас отняли. Говорят, что именно Лев Лещенко предложил.- Я просто в разговорах с журналистами, когда эта тема обсуждалась, сказал, что было бы неплохо. Потому что эту песню знает практически весь мир. Ее поют на разных языках, начиная с 1939 года, она стала популярной. Ей уже 80 лет, ее распевают во всем мире. Это вполне адекватная замена. Она будет достойным ответом этому негативному отношению к нашему олимпийскому движению. Вполне приемлемо – петь ее. Каждый, кто поднимается на пьедестал, может спокойно ее петь, как это бывает и с гимном. Она вполне годится на этот случай. Если в Олимпийском комитете России ее узаконят это, это будет мудрым решением. Все ее будут с удовольствием петь. Смогут подпевать даже атлеты из Китая, из Европы… Эта мелодия достаточно фундаментально вошла в музыкальную жизнь мирового сообщества. Так же, как «Подмосковные вечера». И с этими мелодиями ассоциируется Россия, русский народ. И наши спортсмены. Это все очень правильно. Это хороший момент, чтобы использовать это на Олимпиаде.- Лев Валерьянович, а почему не «Подмосковные вечера», которые все знают?- Может быть и такой вариант, но у «Катюша» более единообразная аранжировка, только вряд ли ее разрешат использовать в таком законченном формате. «Подмосковные вечера» тоже вполне подходят. Две песни, которые знают весь мир.- И они есть в вашем репертуаре.- Конечно. Я «Подмосковные вечера» пел даже на китайском языке.- А можете исполнить для радио «Комсомольская правда»?- Конечно, сказал Лев Лещенко и спел нам.- Здорово как! А вот Татьяна Тарасова выступает за классику – за гимн Глинки или первый концерт Чайковского там.- Ну, кто знает гимн Глинки вообще? Кто его напоет? Она, Татьяна Тарасова, конечно, замечательно разбирается в музыке… можно и Чайковского, и Прокофьева, что угодно. Но зачем? Это же должна быть более демократичная музыка.- А «Катюшу», Лев Валерианович, на каком языке поет, кроме русского?- Я «Катюшу» не пел на других языках.- И правильно!- Кстати, кто-то высказал, что «Катюша» - это военная песня. Нет. Эта песня была адресована пограничникам как письмо бойцу, который служит на границе. Она сначала не была военной песней. Ее подхватили просто во время войны и «Катюшей» назвали даже наше оружие, ту самую «Катюшу», чьи ракетные снаряды сыграли огромную роль во время Великой Отечественной войны.«Катюша». ПесняСлова М. ИсаковскогоРасцветали яблони и груши,Поплыли туманы над рекой.Выходила на берег Катюша,На высокий берег на крутой.Выходила, песню заводилаПро степного сизого орла,Про того, которого любила,Про того, чьи письма берегла.Ой ты, песня, песенка девичья,Ты лети за ясным солнцем вследИ бойцу на дальний пограничныйОт Катюши передай привет.Пусть он вспомнит девушку простую,Пусть услышит, как она поет,Пусть он землю бережет родную,А любовь Катюша сбережет.Расцветали яблони и груши,Поплыли туманы над рекой.Выходила на берег Катюша,На высокий берег на крутой.КСТАТИМузыку к «Катюше» написал Матвей Блантер, который создал и знаменитый «Футбольный марш», звучащий на всех стадионах уже более 80 лет. Длится он 1 минуту – ровно столько, сколько нужно команде выйти из подтрибунного помещения на центр поля.Говорят, что первым этот марш прослушал гениальный композитор и известный болельщик Дмитрий Шостакович, который потом всю жизнь сожалел, что не он написал такую футбольную прелюдию.И вот еще одна музыкальная композиция Блантера примеряет кроссовки.