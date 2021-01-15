Парень спрашивает у своего телефона:- Алекса, скажи, почему у меня с девушками ничего не получается?И слышит в ответ:- Сири! Меня зовут Сири, идиот!* * *Нашла эскизы татуировок, которые сохраняла еще в универе.Впервые радуюсь тому, что у меня не было денег.* * *1917: захватить почту, телефон, телеграф!2021: заблокировать аккаунт в Твиттере!В общем, если сделать поправку на развитие технологий, особо ничего не поменялось.* * *На комбинезоне грузчика звездочками отмечено количество грыж.* * *Настоящий бардак в женской сумочке - это когда ты долго роешься в ней в поиске звонящего сотового и в итоге обнаруживаешь свой прежний телефон, который ты потеряла месяц назад.* * *В детстве меня мама заставляла, пока я купаюсь, петь в ванной, чтобы знать, что я жив и не утонул.* * *Стрессоустойчивость - это для лохов, которые не могут себе позволить набухаться посреди рабочего дня.* * *- Ну что же вы стоите в дверях? Ну не стесняйтесь, не стесняйтесь, идите отсюда!* * *2050 год:- Представляешь, у нас нет коррупции!- Да ты что, и коррупцию профукали?!* * *Дикая индейка спасла американских колонистов от голодной смерти.В память об этом событии американцы в знак благодарности каждый год убивают и съедают миллионы индеек.Упаси нас боже делать этим людям что-то хорошее…* * *В одном вопросе мужчины и женщины, безусловно, согласны друг с другом: и те и другие не доверяют женщинам...* * *- На что жалуетесь?- Доктор, я чувствую себя совершенно здоровым.- Зачем же пришли?- Так ведь это же первый признак коронавируса!* * *- Доктор, у меня болит все!- Ну это вы загнули, батенька. На все у вас денег не хватит!..* * *Не родившись шахом, приходится ограничиться матом.* * *Гнев - плохой советчик. Поэтому успокойтесь, уменьшите темп дыхания, медленно досчитайте до десяти и только потом стреляйте.