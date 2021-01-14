Очень похоже, что разведка США очень бдительно следит за тем, как в России создаются новейшие вооружения. Журнал Forbes сообщил, что российские конструкторы и инженеры разрабатывают ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник-Б» с опережением графика.Еще и присыпал эту новость остреньким перчиком с претензией на всезнайство: соблюдение сроков его разработки находится под строгим контролем Кремля. Такое мнение журналу Forbes высказал эксперт американской исследовательской организации CNA Сэмюэль Бендетт.А разговорился он в связи с недавно прошедшим испытанием \\"Охотника\\", во время которого он сбросил на мишень на полигоне «Ашулук» на Юге России неуправляемую 500-килограммовую бомбу. Ну а дальше тот же Бендетт с умным видом потчует читателей своими предположениями, которые подаются в \\"одежке\\" неопровержимых фактов (при этом правда ловко смешивается с версиями): \\"Беспилотник будет оснащен системой искусственного интеллекта, обеспечивающей ему высокую степень автономии. Он должен обладать способностью автономно поражать стационарные и подвижные наземные цели с заранее известными координатами, в том числе при внешнем целеуказании в воздухе. Несмотря на то, что примененная в ходе недавних испытаний бомба была неуправляемой, на БПЛА «Охотник» должно быть установлено оборудование, совместимое с управляемыми боеприпасами\\".Эх, жаль, - Бендетт или не знал, или умышленно промолчал о том, что полутонная бомба отклонилась от цели всего на 10 метров. Такое попадание можно считать более чем снайперским. Воронка после взрыва остигала почти 30 метров в диаметре!Тот же автор утверждает, что Кремль (хотя у нас вообще-то такими вопросами занимается Генштаб) планирует использовать ударный БПЛА „Охотник“ в качестве „надежного ведомого“ истребителей-невидимок Су-57.Что уже давно не новость: Минобороны России официально сообщало, что именно такую задачу \\"Охотник\\" и новейшие истребители отрабатывали в воздухе. Никакой сенсации! (Кстати, ВВС США разрабатывают аналогичный БПЛА сопровождения в рамках программы \\"Скайборг“, и там тоже Пентагон торопит конструкторов. Наша разведка (это ответка автору Forbes, тоже не ест свой черный хлеб зря) тоже знает, что у американского беспилотника есть серьезные проблемы и с системой управления боеприпасами, и с точностью ударов: ис \\"послушностью\\" БПЛА. А еще тот же автор считает, что причиной, побудившей Россию ускорить разработку \\"Охотника\\", стали события во время недавней войны в Карабахе, где Вооружённые силы Азербайджана добились превосходства в воздухе за счёт успешного применения разведывательно-ударных дронов. Но это, как говорят у нас в армии, и пьяному гималайскому ежику понятно. К тому же Минобороны РФ открыто заявило об \\"уроках на завтра\\".ВОЕННОЕ ДОСЬЕ \\"КП\\"«Охотник-Б» совершил первый полет в августе 2019 года. Он выполнен по схеме «летающее крыло» с турбореактивным двигателем и длиной 14 метров. Его разработкой занимается ОКБ имени Сухого.Наши источник в оборонке сообщили \\"КП\\", что «новейшая прицельно-навигационная система, установленная на БПЛА, позволяет использовать неуправляемые боеприпасы с точностью, приближающейся к точности высокоточного управляемого оружия». Как испытатели управляли дроном во время бомбометания, неизвестно даже американской разведке. Возможно, управление «Охотником-Б» осуществлялось дистанционно по радио.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаш «Охотник» против американского «Хищника»Что известно о тяжелом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) шестого поколения С-70 «Охотник-Б» из официальных и неофициальных источников (подробности).