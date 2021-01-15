В первый раз его оправдал сенат, а во второй, возможно, спасет время. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о политическом кризисе в Америке.Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу (за это решение - 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против - 197) по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки». Речь о захвате Капитолия в день утверждения результатов президентских выборов.За первый импичмент палата представителей проголосовала 18 декабря 2019 года. Тогда Трампа обвинили в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса. Но он был оправдан.Нет, он по-прежнему глава США. Голосование в палате представителей (это нижняя палата американского парламента, как наша Госдума), которая и объявила импичмент, - только первый этап процедуры. Теперь нужно, чтобы такое же решение принял сенат (верхняя палата). Только если это случится, Трампа отстранят от должности.Первое заседание сената назначено на 19 января - за день до истечения срока президентских полномочий Трампа. Глава республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл заявил, что не будет собирать коллег раньше этого времени. Да и без того шансов пройти сенат было немного: демократов и республиканцев там примерно поровну, а чтобы предложение импичмента прошло, нужно 2/3 голосов.Правда, уже говорят о том, что объявить импичмент можно и задним числом - по истечении полномочий Трампа. Но таких прецедентов в истории США еще не было.Вся эта затея - идея демократической партии, оппонентов Трампа. Так что «за» голосовали именно они. Но не только: импичмент поддержали и 10 однопартийцев президента. Для сравнения, когда в 1998 году после секс-скандала от власти пытались отстранить Билла Клинтона, против него выступило в два раза меньше соратников-демократов.С одной стороны, демократы опасаются, что сторонники Трампа попытаются сорвать инаугурацию Джо Байдена 20 января. Хотя сам Трамп объявил в Вашингтоне режим ЧС, чтобы можно было задействовать дополнительные силы. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его «прямой и явной угрозой».С другой - есть в этом и практический расчет. Если Трампа все-таки отстранят от власти, он не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах-2024. По крайней мере, такое требование фигурирует в резолюции палаты представителей.По законам США у экс-президента нет никакого иммунитета перед законом. Значит, импичмент задним числом не самое страшное, что грозит Трампу. Возможно, его противники попытают счастья в уголовном суде.Окончания президентского срока Трампа давно поджидают нью-йоркские прокуроры. Они накопали информацию о том, как миллиардер уходил от налогов. Покинув Белый дом и потеряв иммунитет, Трамп наверняка станет их главной целью. Так что под угрозой и его бизнес-империя, которая и так серьезно пострадала от пандемии коронавируса.КСТАТИКаким президентам США еще выражали недовериеВ истории Соединенных Штатов было три случая, когда в отношении президентов начинали такую процедуру, это Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон. Но в отношении Никсона процесс был технически неудачным - он раньше ушел в отставку.Тем не менее ни один президент США не был смещен с поста в порядке импичмента.