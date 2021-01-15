Андрей ТУМАНОВ, глава общества «Садоводы России»:- Когда-то кто-то предлагал заменить «томаты» на наше исконное «помидоры». А оказалось, это слово тоже не русское, означает «золотое яблоко». Но меня бесят молодые политики с их бесконечными «кейсами» и «локациями». Ага, поехал на свою локацию потаты селектировать! Ну нельзя ли понятнее - на дачу картошку перебирать?Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:- На заседаниях правительства жутко раздражает выражение «КРI». Ну скажи ты просто КПД (коэффициент полезного действия)! Так нет, надо показать превосходство англосаксонской терминологии...Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, Санкт-Петербург:- Когда трое моих близнецов начинают общаться на своем интернет-языке, я их птичий щебет вообще не понимаю. Все эти «лайки», «дизлайки». Какой-то параллельный мир!Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:- Я бы ничего не запрещал. Язык - живое создание. Если убрать все заимствования, много ли останется? Французы пытались «компьютер» заменить на свое слово - так над ними все посмеивались.Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:- У нас в Госдуме немало ревнителей чистоты языка. Но до абсурда доводить тоже не надо. Мне не нравятся все эти «тайминги» (точное расписание и планирование времени), но если что-то размещаешь в Инстаграме, то это «пост», а не «запись».Марк ТИШМАН, певец, ведущий:- Тупые кальки из других языков раздражают. Но все-таки я выхожу на сцену с «микрофоном», и, наверное, странно менять его на «усилитель звука».Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:- Зачем говорить «лайфхак»? Мы забыли слово «совет»? А к чему «шоурум»? Чем плоха «выставка»? А «хайп» - от него просто тошнит! Я за то, что, если у иностранного слова есть наш аналог, использовать русское выражение.