Дочь Ренаты Литвиновой 19-летняя Ульяна Добровская снялась обнаженной для мужского издания. Еще недавно девушка скромно танцевала вальс на светском Балу дебютанток, а теперь позирует без одежды на обложке журнала «Maxim». Примечательно, что когда-то для этого журнала снялась обнаженной и сама Рената. А сейчас его обложку украсила ее красавица-дочь.Ульяна – начинающая модель, актриса (правда, пока она может похвастаться только съемками в эпизоде маминого фильма «Северный ветер») и студентка Королевской академии изящных искусств в Антверпене. В яркой фотосессии дочка Литвиновой позирует топлесс, демонстрируя стройную фигуру. Девушка снялась в цветном кружевном белье бренда Agent Provocateur, смело явив миру грудь в полупрозрачном лифе.В интервью редакции издания Ульяна призналась, что согласилась на обнаженную фотосессию без долгих колебаний. Девушка считает, что 19 лет – подходящий возраст для смелых экспериментов и поисков своего «я».- Когда еще, если не сейчас? Девятнадцать лет — самый лучший возраст для «Maxim». Тем более что это первая такая откровенная съемка, но все было по фану, - рассказала Ульяна.Видимо, ее звездная мама с позицией дочери абсолютно солидарна. 54-летняя Рената опубликовала один из кадров фотосессии Ульяны на своей странице в Инстаграме и написала:- Когда, если не в девятнадцать?Юная модель рассказала, что у нее нет бойфренда, но ее это не особенно беспокоит – она полностью сосредоточена на учебе.- У меня были увлечения, но без первой любви. Не было такого, чтобы я понимала: this is it! Я ходила на свидания с мальчиком из Тиндера, но это так шаблонно: выпили пива, он рассказал о своей учебе, я о своей, потом пошли по домам спать. Конечно, я переживаю, что вдруг никогда не испытаю влюбленности. Но в то же время хорошо, что сейчас нет парня, потому что могу сконцентрироваться на учебе, - поведала наследница актрисы.Ульяна рассказала, что накануне фотосессии она совсем ничего не ела. И добавила, что в принципе ест мало – в основном раз в день в обед. В отличие своей мамы девушка не занимается спортом на постоянной основе. Рената же регулярно ходит в фитнес-зал и увлекается бегом. Обычно Литвинова бегает с утяжелителями на ногах в районе Патриарших прудов.Ульяна – единственный ребенок актрисы. Рената родила дочку от бизнесмена Леонида Добровского, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами.Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девочка учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.