В сентябре 2020 года трагически погибла дочь актера Владимира Конкина. София утонула в бассейне одного из фитнес-центров Москвы. У нее осталась семилетняя дочка Калиса, которую она после развода воспитывала одна. Дело в том, что отец ребенка - некогда успешный адвокат Руслан Подгорный минувшим летом был осужден по статье \\"Мошенничество\\", но на приговор суда не явился и по сей день находится в розыске. В воспитании дочки мужчина участия не принимал.После смерти дочери Владимира Конкина ходили разные слухи о том, с кем же остается 10-летняя дочь утонувшей Софии Конкиной. Поговаривали, что Калису возьмет к себе сын звезды фильма \\"Место встречи изменить нельзя\\" Святослав. Именно в его семье жил ребенок до недавнего времен.\\"Я до сих пор не отошел от потери сестры. Понимаю боль папы, у него умерла дочь - это никогда не пережить. «Потеря детей - самое тяжелое, что может быть в жизни» - так мои родители говорили в моем детстве. Теперь это и случилось в нашей семье. Нам всем тяжело\\", - рассказал Святослав.Что касается Владимира Алексеевича, то он принимал и принимает активное участие в судьбе внучки-сироты, хотя в силу возраста и проблем со здоровьем не смог оформить опеку над девочкой. Не смог сразу оформить опеку и Святослав. Дело в том что вместе с семьей он запланировал переезд в Германию. Там сейчас живет его родной брат Ярослав с женой и тремя детьми. По немецкому законодательству юридически невозможно ни одному из братьев оформить опеку над Калисой.Сейчас девочка живет в Санкт-Петербурге. Дяди и дедушка постоянно ее навещают, взяли на себя все финансовые расходы, чтобы она ни в чем не нуждалась.\\"Был тяжелый момент по адаптации Алисы. Мы с супругой постарались максимально мягко провести новую реальность в жизнь ребенка. После гибели Софии она жила у нас около двух месяцев. Быстро оформить документы на опекунство невозможно. Эта процедура занимает больше полугода. Сейчас племянница находится у моей троюродной сестры в Петербурге, там Алиса сразу пошла в школу. Мы общаемся, контролируем ситуацию. Дедушка помог финансово. Он любит ее называть Калисой, мы зовем ее Алисой\\", - цитирует сына Конкина Собеседник.Ru.Отметим, ранее Владимир Конкин сообщал, что после смерти мамы Калиса будет жить в Санкт-Петербурге с близкими родственниками. Взять к себе девочку согласилась племянница Владимира Алексеевича. Она замужем, но детей у пары нет. Конкин, в свою очередь, обязался помогать внучке материально. \\"Моя племянница станет опекуном, у нее прекрасный муж. Они замечательные ребята, я очень их люблю. Они ко мне очень благосклонны, поэтому на их предложение взять Калиску к себе я ответил согласием\\", - делился артист с Борисом Корчевниковым.По его словам, ребенок до сих пор не пришел в себя после смерти мамы. \\"Девочка - сирота при живом деде... Думаю, то решение, которое принято по поводу ее переезда в Петербург, оно уместно и достойно\\", - уточнил Конкин.Также актер объяснил, почему не взял внучку к себе. \\"Калиса взрослеет, становится девушкой, поэтому рядом с ней должна быть женщина, которая будет ее любить, холить и что-то вкладывать в голову. Она весьма непростой ребенок, у нее есть характер, так что предстоит много работы. Не то, чтобы она капризная и взбалмошная, нет. Если ей что-то не нравится, она будет молчать, смотреть на тебя - и все!\\", - откровенничал 69-летний артист.