Новость о смерти Бориса Грачевского - жизнерадостного, шутливого, влюбленного в жизнь, стала для его друзей страшным ударом. Казалось, за три недели борьбы с проклятым ковидом наконец наметился положительный сдвиг: режиссера вывели из комы, и первым делом он попросил у родни привезти в больницу компот из свежих ягод. И вдруг - беда: в ночь на субботу знаменитый пациент впал в кому и умер, не приходя в сознание.- Я уже знаю, но все еще не могу поверить, - признался kp.ru cтарый друг создателя \\"Ералаша\\" Никас Сафронов. - Ушел неслучайный человек, не вчера возникший. Он прошел с нами разные годы, разные эпохи и всегда был лицом \\"Ералаша\\". Он был художником, неповторимым в своей сфере. Киножурнал без Бори, конечно, будет уже не тот... И не только киножурнал. Мы столько лет нежно дружили, он для меня был очень дорогим приятелем, надежным товарищем. Это очень горькая утрата....Последний раз мы общались месяца два назад, вместе были в Ялте, в лагере \\"Артек\\". Гуляли, купались, радовались жизни. Потом уже встретились в Москве, поужинали в ресторане. И он все время повторял, что опасность миновала, заразиться ему не страшно. \\"Я не боюсь коронавируса\\", - так он выразился. Почему? Мол, у него есть какие-то антитела, уж не знаю, реальные или мифические. Говорил, что он такой охраняемый богом, что у него есть особенная защита: Боря крепко верил в своего ангела-хранителя, который бережет его от всех бед. \\"Чтобы ни происходило, ко мне это не пристает - я живу и наслаждаюсь жизнью. А коронавирус - ну что коронавирус. Да, мировая проблема, но это не должно мешать нам общаться с любимыми людьми\\", - такими были его слова. А получилось вон как... И потому особенно горько.По словам художника, сложно представить себе человека жизнелюбивее Грачевского. При этом для него любовь к жизни зачастую была невозможна без любви к женщинам. Отец \\"Ералаша\\" был женат трижды, причем последняя супруга, которая моложе его на 35 лет, недавно подарила режиссеру сына Филиппа: в апреле малышу исполнится год.- Он очень ранимый и наивный человек, - рассказал Сафронов о друге, так и не перестроившись говорить о нем в прошедшем времени. - Влюбляется, ошибается, но не жалеет об этом. Он всякий раз находил свою самую большую любовь, и не отчаивался, когда получалось не так, как задумал. Просто шел дальше с открытым сердцем - это его удивительное качество. \\"Я опять влюбился, Никас! Наконец-то нашел свою настоящую\\", - так он говорил. Я отвечал: \\"Боря, я тебе завидую. Ты гений - гений в любви!\\".Какие он строил планы? Ждал, когда откроют границы, хотел побывать во Франции и меня звал в путешествие по Европе. А еще собирались весной поехать ко мне в Турцию, я говорил, что как раз дострою дом на берегу...- Никасевич, я могу у тебя погостить со своей любимой женщиной? - спросил он однажды.- Да ты что, хоть все лето!- Да ладно? Я тебе не верю! Точно?- Сто процентов! - пообещал я ему... Кто же знал тогда, что все так обернется...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБорис Грачевский: Жена всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить!...Один из создателей и многолетний руководитель журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года после долгой борьбы с коронавирусом (подробности)