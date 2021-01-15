В апреле 2020 года Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом: молодая жена Екатерина Белоцерковская родила ему сына Филиппа. Поздравления сыпались со всех сторон. Журналисты вспоминали трогательную историю, случившуюся несколько лет назад: Грачевский заболел раком кожи, Екатерина поддерживала его всеми силами, и болезнь удалось победить. «Я очень хочу жить, у меня молодая жена, которую я очень люблю, и Катя мне всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить».Увы, через считанные месяцы, в декабре 2020-го, жизнерадостный создатель «Ералаша» заболел COVID-19. Вначале был вполне бодрым. В середине декабря ТАСС цитировал его слова: «[Чувствую себя] неплохо. Запах есть, вкус есть, температура небольшая». Соответственно, врачи порекомендовали ему проводить лечение дома. Однако вскоре состояние Грачевского стало ухудшаться. 28 декабря стало известно, что его госпитализировали в московскую городскую больницу № 52. Он находился под капельницей и с сожалением говорил журналистам, что встретит праздники в палате. Перед самым Новым годом появилась новая, тревожная информация: Грачевского из обычной палаты перевели в реанимацию. Потом начали говорить об искусственной коме.И вот вечером 14 января в фейсбуке начали появляться сообщения его друзей о том, что он скончался. Киновед Вячеслав Шмыров написал: «Умер Боря Грачевский. Я его по-человечески очень любил. Он был, наверное, последним патриотом Киностудии имени Горького. И это нас по-своему очень связывало. У нас как будто бы была общая родина, притом что совсем разные пути. Ковида, как мне показалось, поначалу он не боялся, потом стал бояться. И ковид не заставил себя ждать... Светлая память светлому человеку Боре Грачевскому!»Он родился в 1949 году, в Подмосковье. Отец его был ветераном войны, а по ее окончании стал конферансье и, как это тогда называлось, «работником культуры». Обожал анекдоты и знал их неимоверное количество: устраивал даже специальные вечера, на которых присутствующие рассказывали анекдоты, а ведущий - то есть Грачевский-старший - выдавал еще три веселые истории на ту же тему. Логично было бы предположить, что сын пойдет по его стопам - однако в юности Борис захотел стать инженером-конструктором. Как он сам вспоминал, ему казалось жутко интересным строить ракеты, заниматься математикой, корпеть над чертежами… Но потом вдруг это увлечение ушло - и он, «резко развернувшись», попросил отца «устроить его в кино». Отец устроил его грузчиком на студию имени Горького.Как раз там и тогда режиссер Лев Кулиджанов снимал «Преступление и наказание» с Иннокентием Смоктуновским и Георгием Тараторкиным в главных ролях. Грачевский вспоминал, что просто находиться в студии рядом с ним (и с другими режиссерами и актерами) было для него величайшим счастьем. А еще большее счастье наступило, когда он начал работать администратором на сказке классика советского детского кино Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Мало того, Роу предложил ему сняться в этом фильме. Точнее, снималась только его рука в резиновой перчатке - она изображала лапу морского чудовища, высовывающуюся из воды…А через несколько лет Грачевский вместе со сценаристом Александром Хмеликом вплотную занялись киножурналом. Как рассказывал Борис Юрьевич, идея его создания пришла в голову Алле Суриковой: та предложила делать аналог сатирического киножурнала «Фитиль» для детей, и даже придумала название - «Фитилек». Однако Сергей Михалков, главный редактор «Фитиля», оказался против того, чтобы его «бренд» использовал кто-то другой. И дочь Хмелика предложила другое название - «Ералаш». Согласно рассказам Грачевского, Филипп Ермаш, руководивший тогда кинематографом, был не очень доволен тем, что это слово похоже на его фамилию. Но ничего лучшего придумать не смог.На выпусках «Ералаша» (их крутили и по телевидению, и в кинотеатрах перед детскими фильмами) без преувеличения, выросло целое поколение: все рожденные в СССР люди, детство которых пришлось на вторую половину 70-х и 80-е. Фразы вроде «Не понимаю: «Му-му» сочинил Тургенев, а памятник Гоголю поставили» или «Ничего себе сходил за хлебушком!..» уходили в народ. Ну и песенка в исполнении Елены Камбуровой (слова написал Хмелик, а музыку - Алексей Рыбников) «Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории увидеть не хотите ли?» в России известна, наверное, всем.После перестройки «Ералаш» полностью перебрался на телевидение, а в последние годы - в YouTube: в среднем выпуски набирали по 80 миллионов просмотров в месяц. В «большом» же кино Борис Юрьевич дебютировал только в 2008 году, когда приступил к съемкам фильма «Крыша». Там он попытался работать не на привычной территории анекдотов для пятого класса, а на территории «проблемной» подростковой драмы, в свое время освоенной Роланом Быковым в «Чучеле». Героинями были три школьницы, переживавшие много сложных ситуаций - в том числе и в отношениях с родителями. Сценарий Грачевский переписывал два года. И во время съемок говорил в интервью «КП»: «Я считаю, что у нас детям очень мало уделяется внимания. И пытаюсь в этой картине внимание к ним привлечь».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУмер Борис Грачевский – худрук «Ералаша»О том, что умер Борис Грачевский, сообщила его жена (подробности).Молодая жена показала последнее фото умершего Бориса ГрачевскогоВсе дни с момента госпитализации артиста Екатерина Белоцерковская молилась и просила у поклонников поддержки (подробности).