Сегодня сотрудники Следственного комитета России (СКР) отмечают 10 лет своей работы. Именно 15 января 2011 года ведомство получило статус самостоятельной структуры.- Сегодня без преувеличения каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан. В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона\\", — заявил президент России Владимир Путин, отмечая заслуги следователей СКР в эфире канала Россия 24.Глава государства призвал сотрудников СК \\"оперативно реагировать на новые угрозы, а также повышать уровень профессиональной подготовки\\".К подчиненным с поздравлениями также обратился глава СК России Александр Бастрыкин: \\"Сегодня в Следственном комитете России трудятся настоящие профессионалы. Они верны традициям отечественного предварительного следствия, добросовестно выполняют поставленные задачи, честно и верно служат нашему Великому Отечеству и своему народу. Результаты, которых мы добились за прошедшее десятилетие, подтверждают востребованность Следственного комитета России как правоохранительного органа, необходимого для общества\\".В своем обращении Бастрыкин отметил, что \\"с 2011 года в суд направлен почти миллион уголовных дел, из них свыше 90 тысяч – о коррупции, привлечено к уголовной ответственности более 10 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом, а в ходе предварительного следствия и процессуальных проверок возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 300 миллиардов рублей\\".Напомним, что к лицам, обладающим особым правовым статусом закон относит депутатов, адвокатов, судей, руководителей следственных органов, прокуроров, членов избирательных комиссий, кандидатов в депутаты, депутатов и многих других государственных служащих занимающих руководящие должности.Пользуясь случаем, генерал юстиции указал следователям на их роль в обществе: \\"Мы должны ясно и отчетливо понимать, что трудимся для людей, служим интересам людей, общества и государства! Что наша работа способствует повышению общественного доверия не только к следственным органам Следственного комитета, но и ко всей правоохранительной системе страны в целом\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Современный следователь - не такой, как 10 лет назад. У него в руках огромный арсенал»: Следственный комитет отмечает круглую датуКорреспондент «КП» пообщался с сотрудниками ГСУ СК по Московской области, которые работают в ведомстве с самого первого дня (подробности).