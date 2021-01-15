Смерть Бориса Грачевского стала ударом для его близких, друзей, коллег и поклонников. 71-летний артист скончался на 72-м году жизни в Москве. Легендарный создатель \\"Ералаша\\" был госпитализирован с коронавирусом в канун Нового года. За это время его состояние то улучшалось, то ему вновь становилось хуже. Его дважды вводили в состояние медикаментозной комы. Но 14 января сердце звезды остановилось. Перед смертью он успел пообщаться с близкой подругой.Близкая подруга Бориса Грачевского обнародовала последнюю переписку с ним. Светлана Туманова находится в шоке. Ведь буквально перед смертью артиста она успела пообщаться с ним. \\"Благословен Судья праведный! Дружили с 1988, гостил с первой семьей у меня в Мюнхене в 1988... Успела попрощаться 7 января...\\", - написала она в блоге.Женщина сопроводила пост скрином личной переписки с режиссером. Судя по сообщениям, Борис Юрьевич в самом начале беседы чувствовал себя бодрым. При этом он тогда уже несколько дней находился в больнице.Грачевский активно отвечал на поздравления подруги с праздниками. Он был настроен оптимистично. Беды ничто не предвещало.Однако уже 7 января артист стал писать отрывисто. Больше он подруге не ответит.Именно в этот день появятся сообщения об ухудшении состояния звезды. У него было поражено 75% легких. Вскоре стала поступать информация о введении режиссера в медикаментозную кому. Причиной ухудшения состояния стали сочетание вирусной пневмонии и бактериальной инфекции. Кроме того, проблем добавлял пожилой возраст и ослабленный борьбой с раком кожи иммунитет. Грачевский лечился от него несколько лет подряд.В свою очередь, актер Станислав Садальский также рассказал о своем последнем разговоре с мэтром.Он оставил в память о Грачевском трогательное сообщение. \\"Умер Боря Грачевский. Звонят, просят что-то сказать, а я не знаю, что сказать. Вот такой страшный год - подарил ребенка и отнял жизнь. Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил.... Прислал мне селфи, сделанные в реанимации.... Боря и смерть - несовместимые вещи...\\", - написал Станислав.Он также обратился к молодой вдове со словами поддержки: \\"Сил Кате, держись, девочка\\".К слову, незадолго до трагедии третья супруга артиста Екатерина Белоцерковская рассказывала, что молится и просила поклонников поддержать ее. Она старалась не говорить на тему состояния любимого супруга. \\"Мой муж, действительно, находится в больнице на лечении. Я на всю страну прошу молиться о его здоровье!\\", - говорила Екатерина. Она осталась на руках с маленьким сыном. Филипп родился 8 апреля 2020 года. Малыш стал четвертым ребенком Грачевского.