Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо во время коронавирусной пандемии долгое время считал, что ситуация в мегаполисе и одноименном штате находится под контролем. И даже тогда, когда количество смертей от COVID-19 в сутки превысило более 800 человек, он не менял свою позицию, и держал штат практически полностью закрытым.И вот теперь Куомо сменил тональность и признал, что надо продолжать бороться, не забывая при этом и про экономику.- За период пандемии мы столкнулись с рекордным дефицитом, - заявил Куомо. - Из-за коронавируса бюджет штата не досчитался $15 миллиардов, поэтому надо бросить силы на восстановление нашей экономики.По словам губернатора, ждать, пока большая часть людей получит долгожданную вакцину от COVID-19, а потом начнет поднимать экономику из руин, нельзя. Тем более, что в США, по словам Куомо, вакцинация идет медленнее, чем в других странах. В Нью-Йорке, где проживает более 8 млн. человек, прививку сделали всего лишь более 500 тысяч жителей.И вот теперь губернатор намерен открыть кафе и рестораны, арт-центры и театры. И главным условиям для их посещения будет наличие у посетителей отрицательного теста на коронавирус или положительного на антитела.Как вариант дополнительного получения бюджетных средств Куомо предлагает легализацию в штате марихуаны и букмекерских контор.