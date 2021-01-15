В подмосковном городе Пушкино стреляли по полицейским.- Накануне в дежурную часть поступил звонок о том, что в городе будет совершен теракт, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Удалось определить, что звонок был совершен из многоквартирного дома на окраине. Туда выехали сотрудники полиции. Однако стоило полицейским позвонить в дверь и представиться, из квартиры через дверь грянули выстрелы. Повезло, что никто не пострадал!По словам нашего собеседника, стрелка все-таки удалось скрутить. Им оказался 61-летний военный пенсионер, инвалид. Мужчина стрелял из охотничьего ружья.- По предварительным данным, сам он находится в состоянии алкогольного опьянения. Зачем звонил и заявлял о теракте, зачем стрелял в полицейских - пока объяснить не может.Стоит отметить, что вместе с пенсионером в этот момент в квартире находились его пожилая супруга и сын. Всех троих увезли в отдел полиции. Стрелка - на допрос, а его родных - на беседу.- Пострадавших среди сотрудников полиции и Росгвардии нет, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Правонарушитель 1959 года рождения задержан, проводится проверка, выясняются мотивы произошедшего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Нижнем Тагиле мужчина убежал из магазина с кассовым аппаратом, потому что его не обслужили без маскиДеньги он потратил на алкоголь и так сильно опьянел, что забыл куда выбросил аппарат (подробности)