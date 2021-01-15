В декабре худрук «Ералаша» Борис Грачевский попал в московскую больницу с коронавирусом. На какое-то время становилось лучше, даже публиковал снимки из клиники, так что многие верили, что справиться.Но потом ИВЛ, кома… Вечером 14 января остановилось сердце.Ранее Грачевский не скрывал, что лечился от рака кожи.«Был период, когда становилось лучше, а последние месяца говорил мне, что со здоровьем не очень, - рассказала kp.ru его знакомая. - Были тревожные звоночки болезни. Он вида не показывал, что не здоров. Говорил: «Хожу по солнечной стороне улицы». Врачи говорили, не все у него хорошо. В подробности он не вдавался, просто сказал мне, что не все в порядке, но говорил: «Не Дождётесь». Шутил во всем.Мы с ним дружили, я много раз делала с ним интервью, бывала в гостях у них с Катей (женой последней), сын маленький у них. Я так надеялась, что выкарабкается! Самый жизнелюбивый человек из всех, кого знала. Мне он говорил, что завещание написал еще в прошлом году, боясь фокусов от жены предыдущий Анечки. Он все (загородный дом, квартиру) оставляет Кате (последней жене) и родившемуся сыну, остальным троим детям дал, с его слов, что мог. Старшие дети взрослые, у них все есть. Уверена - сейчас активизируется предпоследняя жена Аня, будет претендовать, у нее от него дочь.Напомним, Борис Грачевский был женат трижды, у него четверо детей. С первой женой Галиной он прожил 35 лет. Они воспитали вместе сына Максима и дочь Ксению. В браке со второй женой Анной в 2012 году родилась дочь Василиса. А весной 2020 года Борис Грачевский стал папой в четвертый раз: третья жена Екатерина родила сына Филиппа.- Был очень счастлив с последней женой Катей, — продолжает знакомая режиссера. - Катя последние недели рыдает и не может говорить. Она понимала, что шансов мало, но верила и молилась. При такой куче болячек, как у него, вирус почти не даёт шансов. У него был рак кожи, две химиотерапии и он каждый день жил как последний. Был с тех пор под наблюдением врачей, плюс диабет, насколько знаю. Он жил на оптимизме последние лет пять. В смысле здоровья не было, оставался один оптимизм.- Катя знала, что он живет «на оптимизме»?- Ей он обещал, что на свадьбе сына погуляют!Катя очень помогала ему жить - заботилась как мать, да ещё сына родила. Он говорил, что Катюша на маму похожа, маму свою он очень любил, прямо плакал, говоря о ней. Жутко страдал, что старшая дочь Ксения от первого брака не хочет с ним общаться из-за развода с ее матерью, скорее всего она даже на похороны не придёт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБорис Грачевский: Жена всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить!...Один из создателей и многолетний руководитель журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года после долгой борьбы с коронавирусом (подробности).