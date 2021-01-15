Тревожная музыка, ведущий с голосом, как у злодея в мелодраме… Так начинается первый из пяти эпизодов пропагандистского мини-сериала «Когда начнется война», опубликованного накануне на Ютуб-канале шведских вооруженных сил.Названия серий уже должны вызвать у зрителя зловещее напряжение: «Неопределенное будущее», «Серая зона»… Из заявлений экспертов, появившихся в сериале, следует, что угрозы для нейтральной Швеции прячутся за каждым кустом. А наиболее вероятным полем битвы может стать Арктика, где тают льды и становятся доступными набитые полезными ископаемыми недра.Вообще, запугивать население, 200 с лишним лет не знавшее войны на своей территории, атаками неведомого, но узнаваемого врага с Востока - старая и любимая забава шведских военных. С 40-х годов прошлого века они поддерживали тлеющую милитаристскую истерию, регулярно издавая серию брошюр «Если начнется война…» с полезными советами как прятаться в лесах от «красных» оккупантов и применяемых ими ядерных бомб или отравляющих газов. Тиражи были колоссальные - из расчета одна книжка на двух шведов.Теперь же слово «если» решили заменить на более конкретное «когда». Чего мелочиться, надо жителей королевства уж точно проняло! Видимо, посчитав лидерство страны по числу заболевших и умерших от коронавируса в Северной Европе недостаточно тревожным фактом, им решили показать фантазии и видения (ой, сценарии и концепции, конечно!) военных стратегов.Получилось довольно нудно и скучно. Число просмотров первой и последней серий, выложенных в интернет одновременно, отличается в разы - трое из четырех зрителей весь сериал не осилили. А досмотревшие в комментариях задаются вопросом: а что это было?Оказалось, все довольно просто: в традиционно нейтральной Швеции впервые в истории в правящей коалиции преобладают партии, не исключающие членство в НАТО. Вот вместе с военными они и посылают угрожающие сигналы российским соседям.Жертв от пропагандистских залпов пока нет, но в числе явно пострадавших - психика рядовых шведов.