Отец \\"Ералаша\\" Борис Грачевский, который скончался накануне из-за коронавируса, сумел обеспечить своим наследникам безбедное существование. Дома, машины, счета в банках с шестью нулями: киножурнал, на котором выросло несколько поколений зрителей, обеспечил своему владельцу все атрибуты красивой жизни. Теперь главный вопрос - сумеет ли многочисленная родня поделить имущество мирно, не опускаясь до склок и не развязывая войну.После смерти режиссера осталось два главных объекта недвижимости: загородный дом и квартира в Москве. На Новой Риге отец \\"Ералаша\\" владел особняком на 300 \\"квадратов\\" в закрытом коттеджном поселке: цены на похожие дома стартуют от 50 миллионов рублей. Просторная гостиная со столовой, несколько спален, кабинет хозяина, детская, комната отдыха с камином - здесь есть все необходимое для комфортного проживания.Трехкомнатная квартира режиссера на улице Гиляровского стоит от 17 миллионов рублей. Дом не элитный, зато апартаменты с дизайнерским ремонтом: именно здесь Грачевский жил с третьей женой, малоизвестной актрисой Екатериной Белоцерковской.Еще один, и пожалуй главный пункт наследства - права на \\"Ералаш\\". Кроме авторских отчислений, которые Борис Юрьевич получал за телетрансляции, он также являлся учредителем двух компаний, занимавшихся производством: ООО \\"Ералаш\\" и ООО \\"Продюсерский центр Ералаш\\". В обеих фирмах Грачевский был совладельцам в равных долях с другим учредителем - Аркадием Григоряном. Судя по всему, бизнес-империя процветала: по последним данным, \\"Ералаш\\" заработал 89 миллионов рублей за год, а продюсерский центр принес своим владельцам 36 миллионов годовой прибыли.По закону, все имущество умершего делится между вдовой и детьми. У Грачевского четверо детей: 48-летний сын Максим и 41-детняя дочь Ксения от первого брака, 8-летняя дочь Василиса от второго и 9-месячный сын Филипп от последних отношений.При этом, старшая дочь Ксения много лет не общалась с родным отцом и даже не познакомила его с внуком. Даже когда три года назад у Бориса Грачевского обнаружили рак кожи, женщина так и не сделала первый шаг к примирению. Говорят, она не смогла простить отца за то, что он ушел из семьи, но эта версия вряд ли похожа на правду: свою карьеру Ксения начинала в \\"Ералаше\\", но Борис Юрьевич был недоволен ее работой и в конце концов уволил дочь.Вариант первый:- По закону, имущество делится между наследниками первой очереди: вдовой и всеми детьми, - объясняет адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - Если недвижимость и другие виды имущества были приобретены в браке, жена получает 50%, остальная половина делится в равных долях между всеми наследниками, включая вдову.Таким образом, третья жена Екатерина может получить 1/2 имущества + 1/10. Дети Грачевского: по 1/10 от всего имущества.Вариант второй:По словам друзей Бориса Грачевского, все имущество он завещал третьей жене. Если последнюю волю режиссера никто не оспорит, вдова станет единственной наследницей.Вариант третий:- Однако, завещание в нашей стране - не аксиома, - продолжает адвокат. - Есть обязательные наследники, которых закон защищает независимо от завещания. К ним относятся, например, нетрудоспособные жены, дети-инвалиды или несовершеннолетние. Они непременно получат свою долю. Кроме того, завещание может быть оспорено в суде по иску любого заинтересованного лица - такая практика у нас широко распространена.Таким образом, часть наследства Бориса Грачевского получит его 8-летняя дочь Василиса от второго брака.КСТАТИПо словам Юлии Вербицкой-Линник, какими бы роскошными апартаментами не владел режиссер, куда больший доход его наследникам могут принести авторские права на \\"Ералаш\\". Тем более, что с 1974 года сняты сотни серий культового киножурнала.- Это очень значительные и постоянные суммы, - отмечает адвокат. - Доход приносит любое воспроизведение торговой марки. Приведу пример: после смерти Василия Шукшина осталось несколько квартир, которые были разделены между наследниками и затем проданы. Сейчас от этого имущества уже ничего нет. А авторские отчисления до сих пор на протяжении десятилетий кормят семью Шукшиных. Такое наследство более долгое и перспективное, оно обеспечивает безбедное будущее. И зачастую его стоимость сопоставима с ценой недвижимости и даже может превышать ее.Однако, авторские права не входят в общую наследственную массу. Наследники должны указать нотариусу, что они на них претендуют - без нотариального свидетельства тяжело будет получить свою долю прав. Авторские права делятся в таких же долях, как и остальное наследство: например, получил 1/5 от наследства - получишь 1/5 в авторских правах. При этом закон защищает несовершеннолетних детей: они имеют обязательную долю.- Если Борис Грачевский стал учредителем компаний до свадьбы, его вдова не сможет получить половину доли, так как это не было нажито в браке, - говорит Вербицкая-Линник. - Таким образом, бизнес должен быть распределен в равных долях между женой и всеми детьми. Если режиссер владел половиной компании, каждый из пятерых наследников получит свои 10%. Если же в завещании указано иное, и это ущемляет права, например, несовершеннолетних детей, то закон автоматически делает этот документ недействительным. А это открывает простор для дальнейшего оспаривания заинтересованными лицами. Конечно, хотелось бы пожелать наследникам, чтобы их споры мы никогда не увидели в телеэфирах, но к сожалению, такое случается нередко.Таким образом, главным конкурентом молодой вдовы Бориса Грачевского в получении наследства может стать вторая жена режиссера Анна Грачевская, которая воспитывает восьмилетнюю дочь Василису. По закону, девочке положена обязательная доля в компаниях отца, доля его авторских прав, а также часть недвижимости режиссера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБорис Грачевский: «Мне есть чем оправдаться перед Всевышним»От коронавируса скончался человек-праздник и папа «Ералаша» (подробности)