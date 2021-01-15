Всероссийский центр общественного мнения опросил наших граждан, как они себе представляют идеальное жилье и насколько эти мечты соотносятся с реальностью.Реальность понятна: большинство (64%) сообщили, что проживают в квартирах, лишь 28% - в домах. В мечтах же все наоборот — 68% хотели бы жить в частном доме, коттедже или таунхаусе и лишь 28% выбрали бы квартиру.Возникает, конечно, логичный вопрос: а что мешает осуществить мечты? Главная причина у большинства — финансовая: более 70% заявили, что у них нет денег для покупки или строительства дома. Еще одна проблема — нежелание покидать то место, где живут сейчас. Хотели бы дом, но там, где нынче квартира, а не где-то в деревне, 14%.И в самом деле, требования, которые большинство россиян предъявляют к «идеальному жилью», мало совместимы с жизнью в глуши, а зачастую и за городом. Для 56% крайне важны в пешей доступности поликлиники, школы и магазины, 52% самым важным фактором считают транспортную доступность. Да, это точно не деревня.Идеальное жилье — это...(в % к опрошенным)Индивидуальный дом/часть дома (не коттеджный поселок) — 51%Отдельная квартира — 28%Коттедж в коттеджном поселке — 13%Таунхаус — 4%Другое — 1%Отказались отвечать или не знают — 3%...и где опрошенные живут на самом делеВ отдельной квартире — 64%В индивидуальном доме/части дома (не коттеджный поселок) — 28%В комнате в коммуналке — 2%В общежитии — 1%В коттедже в коттеджном поселке — 1%Другое — 2%Затруднились с ответом — 2%(Данные опроса ВЦИОМ)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХозяев съемного жилья хотят пересчитать: всех учтут в единой информационной системеПоможет ли новый законопроект собрать налоги и не подорожает ли аренда квартир (подробнее)