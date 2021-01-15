«Тайна перевала Дятлова» - уникальный проект Издательского дома «Комсомольская правда». Впервые за всю историю изучения трагедии собраны и проанализированы экспертами главные версии трагедии. Причем значительная часть этой работы сделана непосредственно на месте ЧП. Как на самом деле развивались события на перевале и что же произошло в ту страшную ночь? Слушайте нашу аудиокнигу и делайте собственные выводы.Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством старшекурсника Уральского политеха Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты, некоторые получили смертельные травмы. До сих пор неизвестно, что произошло с ребятами.Интерес к мистической истории не уменьшается и в наши дни. Снимаются сериалы и документальные фильмы, эксперты продолжают спорить и искать доказательства своих версий.Автор книги «Тайна перевала Дятлова» Николай Андреев: «Чем больше вникаешь в обстоятельства, в факты, в свидетельства, в документы, которые описывают трагедию группы туристов под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года, тем острее ощущение: перед тобой разворачивается придуманная - только вот кем? - история. Продуманная до мельчайших деталей. Детективная, захватывающая. Что ни факт, то загадка. Что ни деталь, то ставит в тупик. История, будоражащая воображение. В ней заложена щемящая интрига, жуткая тайна. Мы имеем дело с головоломкой, которую с жаром и упорством бросается разгадывать любой, кто узнает о ней».Автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов тоже рассказал о своих впечатлениях от аудио-сериала радио «КП» «Тайна перевала Дятлова»:Слушать аудиокнигу можно здесьКупить печатную версию здесь и здесь.