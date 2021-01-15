-...Геннадий Григорьевич! 19-го же января - Крещение Господне. А вы будете окунаться в прорубь?- Окунаться в прорубь… Нет, я не окунаюсь. Я буду осуществлять омовение. (Онищенко делает это каждый год уже много лет. - А.Г.)- Вы нынче будете это осуществлять?- У нас есть две группы граждан, которые это делают по убеждениям сакральным и готовятся к этому, начиная от Рождественского поста. То есть, задача - больше духовная. (Онищенко относится к этой группе. - А.Г.)И группа вторая – большая часть граждан, это те, которые видят в этом сугубо водную процедуру при низких температурах.И те, и другие должны быть обласканы прессой.- В каком смысле?- Я - с точки зрения дискредитации этого мероприятия. Потому что, ваше ерничанье и прямая агрессия со стороны ваших коллег, может быть, даже и вас, я не знаю, с каким настроением вы мне звоните…- Нет, с хорошим, нет!- Да, Александр, замечались и у вас проблески, когда-то мы с вами делали достаточно позитивный репортаж на эту тему. Надо это приветствовать.- А ваши советы, предостережения?- Вот - пожалуйста. У меня условие. Министерством по чрезвычайным ситуациям создается достаточное количество иорданей. (Это специальная прорубь в виде креста, в ознаменование реки Иордан, где впервые проходило крещение.)Эти проруби специально оборудованы. Берут даже анализы воды, с тем, чтобы там не было контаминации (заражения. - А.Г.) людей какими-то опасными микробами или вирусами.Рядом оборудуются палатки, создаются все необходимые в таких случаях условия. Там даже дежурят медицинские работники - на всякий случай.- А всем можно осуществлять омовение и - просто окунаться, принимать водные процедуры?- Здесь - такие меры предосторожности.Во-первых, - повторяю особо - люди должны быть к этому готовы.Потом - советую участвовать в процедурах только тем гражданам, которые в течение месяца не переносили каких-то... температурных реакций...- То есть?- Если у них не было каких-то простудных заболеваний. А тем более - ни в коем случае нельзя приближаться к таким местам людям уже инфекционным, в виде гриппа или коронавируса. Если они, допустим, вчера сделали прививку, а сейчас поедут, начнут окунаться в Иордан, - этого не нужно делать. Если же прививки были сделаны хотя бы два-три дня назад...- Да, вот в этом случае как быть?- ... Тогда вполне спокойно можно, как вы говорите, - окунаться.- Есть такие, кто любит «для сугреву» пропустить стопочку.- Нет! Нельзя употреблять никаких алкогольных напитков.- А вот коронавирус накладывает ещё какой-то отпечаток на все эти окунания и так далее?- Ну, как… В Москве можно это делать, то есть - участвовать в таких мероприятиях. Есть регионы, где, может быть, слишком высокий уровень заболеваемости. Там не стоит рисковать.Но, в принципе, участие вполне возможно, если соблюдать все те требования, о которых мы всегда говорим...- Не грех и повторить.- Прежде всего - социальное дистанцирование.Окунаетесь в Иордан - соблюдайте дистанцию. Сняли маску, а, окунувшись, снова надели, обтерлись полотенцем. Потом, пожалуйста - выпили горячего чаю, лучше всего - с настоем трав.Кстати, и сама эта процедура стимулирует иммунитет. И так далее...Поэтому, всем - хороших крещенских купаний. (Кому они не противопоказаны.)А все это называется - праздник Святого Богоявления. Для тех, кто понимает, - это тот момент, когда Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой объединяются. Об этом тоже нужно помнить.* * *- ...Мы - с вами, вы нас берете с собой окунаться? (Однажды меня и фотокора Владимира Веленгурина Онищенко уже приглашал с собой на это мероприятие.)- При одном условии, что вы вместе со мной полезете в прорубь. Если нет, то переводить на вас бензин я не буду.- Скажите, во сколько и где нам быть 19-го?- Слушай, ну, давай, - я сейчас на мероприятие зашел, а ты мне голову морочишь. Созвонимся...