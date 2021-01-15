В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в одной из квартир на Смоленской площади в Москве. Прибывшие на место оперативники установили личность скончавшегося пожилого мужчины, им оказался член Союза писателей СССР, полковник Вячеслав Федоровский. Мужчина умер на 98 году жизни у себя дома.«В ходе осмотра тела скончавшегося Вячеслава Федоровского признаков насильственной смерти выявлено не было. Писатель умер от естественных причин. Тело направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.Вячеслав Иванович Федоровский - член Союза писателей СССР. Свою писательскую деятельность начал с переводов зарубежных детективов. Перевел и опубликовал романы: «Вулкан в цепях» голландского писателя Беркохофа, «Гром среди ясного неба» американца Генри Саттона, «Убийство на поле гольфа» Агаты Кристи и другие – более десятка книг. В 1989 году основал издательство «Ветеран МП», которое занималось выпуском патриотической литературы.Осенью 1941 года добровольцем ушел на фронт и прошел всю Великую Отечественную войну. Был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Японией» и другими. 9 мая 2000 года Президент Российской Федерации присвоил Федоровскому звание полковника и наградил именными часами.