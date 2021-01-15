Метеорологи нашли “подозреваемого” в погодных аномалиях 2021 года, включая крепкие морозы в России и Европе. Точнее, сразу двоих: внезапное стратосферное потепление и полярный вихрь. Давайте знакомиться.Полярный вихрь – это огромная атмосферная воронка, постоянно “висящая” над Северным полюсом. Он влияет на зимнюю погоду в Северном полушарии, климатологам этот факт известен давно. Активнее всего вихрь зимой, когда контраст температур между Арктикой и умеренными широтами максимальный.Внезапное стратосферное потепление похоже на лихорадку при гриппе: на высоте от 10 до 50 километров посреди зимы температура вдруг резко подскакивает вверх, иногда даже на 50 с лишним градусов! Жар спадает через день, два, иногда через десять. Внезапное стратосферное потепление плохо влияет на полярный вихрь. Потоки в нем ослабевают, и он начинает “сползать” с полюса на юг, а то и вовсе распадается на части. Ледяной воздух из Арктики “проваливается” на юг. В средней полосе России, в Европе, в США начинаются сильные морозы. Случается такое часто, в среднем шесть раз за десятилетие. Разница только в масштабе аномалий.В только что опубликованном исследовании британских ученых из Университетов Бристоля, Эксетера и Бата собраны данные о 40 внезапных стратосферных потеплениях (и реакциях на них полярного вихря) за последние 60 лет. Главный вывод: хуже всего, если полярный вихрь разваливается на две части. Тогда не миновать экстремальной стужи.От теории – к реальности. В первые дни января 2021 года в стратосфере над Арктикой внезапно потеплело аж на 55 градусов! Вместо -69 градусов (нормальная для стратосферы температура) вдруг стало -13. Полярный вихрь не выдержал “жарищи” (точнее, напора аномально теплой воздушной массы) и раскололся на две части. Одна над Европой, вторая над Северной Америкой.И что мы видим? Снегопады в Испании и Великобритании, в той же Испании – рекордные морозы (до -35!), серьезные рождественские и крещенские морозы в Европейской части России.Впрочем, это лишь одна из версий. И не все метеорологи с ней согласны:- Внезапное стратосферное внезапное потепление наблюдается много лет, это сложный и неоднозначный процесс. При составлении долгосрочных прогнозов на зиму, действительно, используются данные об атмосферной циркуляции над полюсом. Но вот в масштабах нескольких дней пока не выявлено никакой связи между стратосферным потеплением над Арктикой и холодами в Европе и Европейской части России, - прокомментировал kp.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Но если сторонники стратосферной гипотезы правы — то экстремально холодные зимы будут случаться все чаще! И виновато в этом глобальное потепление. Где логика? А все в том же полярном вихре. Он живет за счет разницы температур между полярными и умеренными широтами. В Арктике же процесс потепления идет стремительно – в 4 раза быстрее, чем в целом на планете (средняя температура на Земле растет со скоростью 0,17 градуса за 10 лет, то в Арктике за те же 10 лет она повышается на 0,8 градуса). Температурные контрасты уменьшаются, полярный вихрь слабеет – Россия и Европы мерзнут.ЕЩЕ ПО ТЕМЕМороз в Москве, сугробы в Испании и температурные рекорды на Черном море: 2021 год начался с погодных аномалийПогода удивляет едва ли не во всей России – от Сочи до Якутии. Как аномалии января 2021 года связаны с глобальным потеплением? (подробности)