Ну вот, снова приходится вспоминать мудрые русские поговорки: \\"Бухнул в колокол, не глянувши в святцы\\" или \\"Слышал звон, да не знает, где он\\". К чему это я? А к той патриотической шумихе, которая поднялась в соцсетях после того как в Средиземном море греческие военные остановили российский сухогруз \\"Адлер\\" для проверки. Чего мы только по этому поводу не услышали: \\"Унизительный шмон!\\", \\"Карликовая Греция поставила великую Россию на колени!\\", \\"НАТО издевается над Россией!\\".А давайте теперь спокойно разберемся в ситуации.Я тут специально порылся в дюжине международных законов (кодексов, конвенций, резолюций) чтобы понять - имели ли греки право останавливать и проверять \\"Адлер\\"? Имели. Еще в Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года прямо говорится, что подписавшая этот документ страна (а Греция и Россия ее тоже подписали) имеет право на досмотр иностранного судна, \\"если у нее есть достаточные на то подозрения\\". Подозрения у греков, оказывается, были. Они сами признались, что у них \\"имелась информация\\", что ВОЗМОЖНО \\"Адлер\\" тащит в Ливию оружие и боеприпасы (к тому же США и другие страны НАТО давно распускают слухи об этом).А тут уже могло пахнуть грубейшим нарушением эмбарго, установленным Совбезом ООН. Ну и, конечно, международным скандалом. А то и новыми санкциями против России.Разведка НАТО давно распускает сплетни, что русские таскают в Ливию оружие, боеприпасы и даже отряды спецназа (конечно, Вагнера!!!).Греки, как и положено, заранее проинформировали капитана сухогруза о том, что они в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №1970 и по поручению Евросоюза (не НАТО!) намерены провести проверку судна. И даже попросили у капитана разрешения.Он это разрешение дал дал.А чего не дать, если судно «чистое»?В противном случае \\"Адлер\\" под конвоем могли оттащить в порт и там долго шмонать. А это - срыв сроков контракта по доставке груза, неустойка, лишние расходы горючего и других материалов, короче - серьезный экономический ущерб.Даже если бы не оттащили, то устроили бы длинную нудную проверку в любом порту прибытия.А теперь - наоборот - никаких подозрений и даже лишний аргумент - проверка ЕС показала - мы белые и пушистые.Досмотровая команда греков поднялась на борт сухогруза, основательно прошерстила все палубы, трюмы и закутки и, не найдя никаких \\"вооружений\\", убралась восвояси. Еще и вежливо принесли извинения \\"за беспокойство\\". А на прощание греки попросили российских моряков сфотографироваться вместе со госфлагами своих государств (может, на память, а может для отчета?) Просьба была удовлетворена. Мир, дружба, жвачка.И никаких поводов для патриотической паники.Для сравнения, не так давно такую же проверку турецкого судна, шедшего к Ливии, хотели провести французы. Так турки подогнали корабли охраны, взяли французов на прицел, но свое судно проверить не дали. Молодцы? Как сказать. Отношения Франции с Турцией это сильно испортило. А подозрения, что турки возят в Ливию оружие, этим самым фактически подтвердились.Нам такое надо?Ну, знаете ли… Может, и надо было бы, если бы в трюмах «Адлера» действительно везли оружие. А если его нет, чего городить «войнушку» на пустом месте?А в «козыревщину» мы тоже давно не играем. И на прицел, если надо, чужих наглецов берем - в том же Черном море или Японском. Спросите у американцев - они вам расскажут. американских.ДРУГОЕ МНЕНИЕСергей МАРДАНПо какому праву солдаты НАТО обыскали российский корабль в Средиземном мореСпецназ входящих в НАТО Военно-морских сил Греции высадился на российский торговый корабль \\"Адлер\\" в Средиземном море. Немногочисленные информационные сообщения констатировали, что «солдаты НАТО» высадились на российское судно с вертолета, обыскали его, сделали селфи (буквально) и убыли на свой корабль.Обычно куда более мелкие инциденты, которые можно отнести к «затрагивающим репутацию Российской Федерации» вызывают ураганную реакцию. Влиятельные депутаты, политики, официальные лица вполне могут по несколько дней обсуждать слова какого-нибудь грузинского журналиста или историческую статью на 151 странице желтой немецкой газеты (подробности)