Спецназ входящих в НАТО Военно-морских сил Греции высадился на российский торговый корабль \\"Адлер\\" в Средиземном море. Немногочисленные информационные сообщения констатировали, что «солдаты НАТО» высадились на российское судно с вертолета, обыскали его, сделали селфи (буквально) и убыли на свой корабль.Обычно куда более мелкие инциденты, которые можно отнести к «затрагивающим репутацию Российской Федерации» вызывают ураганную реакцию. Влиятельные депутаты, политики, официальные лица вполне могут по несколько дней обсуждать слова какого-нибудь грузинского журналиста или историческую статью на 151 странице желтой немецкой газеты.Этот же инцидент по прошествии вот уже нескольких дней не прокомментировал никто из российских официальных и неофициальных лиц. Ни МИД, ни Министерство обороны РФ, ни Госдума, ни Совет Федерации, ни Слуцкий, ни Песков, ни даже Жириновский. Вообще никто. Все сделали вид, что все произошедшее обычно, нормально и не достойно никакого внимания.Действительно. Никакого самоуправства греческие военные не творили. Российский корабль был обыскан в рамках операции IRINI, начатой Евросоюзом во исполнении резолюции Совета безопасности ООН № 2473 вводящей эмбарго на поставки в Ливию любых видов вооружения. Есть только пара нюансов.Первое. Российский корабль был обыскан не военнослужащими миротворческих сил ООН, а именно иностранными военными.Они действовали, выполняя инструкции уполномоченных структур Евросоюза. Вот только я не могу припомнить, когда Россия вступила в ЕС или согласилась выполнять распоряжения Еврокомиссии.Второе. Любое судно, идущее под флагом Российской Федерации, является территорией Российской Федерации, согласно международному морскому праву. Всякое вторжение на российское судно равносильно атаке на российскую территорию.Третье. Объяснения, что Средиземное море является внутренними водами Евросоюза звучит так же дико, как предположение, что Северный Морской путь решением ЕС будет передан из российской юрисдикции в международную, потому что, цивилизованный мир так решил.Во времена СССР, случись такое, рядом с греческими военными кораблями уже демонстративно всплыли бы советские подводные лодки, а Средиземноморская эскадра Черноморского военно-морского флота немедленно направилась бы к берегам Ливии и Греции.Когда во время Карибского кризиса на пути советских кораблей, которые везли на Кубу ракеты и военную технику встали корабли ВМС США, все понимали, что это – война. И американцы, и – мы. Советские сухогрузы сопровождали военные корабли и подводные лодки и попытка, скажем, обыскать советское судно силами береговой охраны США, безусловно, закончилась бы обменом ракетными ударами.К слову, теплоход «Балтика» Ленинградского морского пароходства, который до конца 80-х возил на Кубу советских солдат и офицеров, служивших в 7-ой отдельной мотострелковой бригаде в Нарокко и на станции радиоэлектронной связи в Лурдесе, так же всегда сопровождали подводные лодки. На всякий случай…К слову. В рамках похожей операции SeaGuardian 10 июня 2020 года отряд турецких судов, двигавшихся 10 июня к ливийскому порту Мисурата, не подчинился требованию капитана французского фрегата Courbet, патрулировавшего акваторию в рамках этой операции НАТО. А один из трёх сопровождавших торговое судно турецких фрегатов взял французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения «на прицел».И туркам было не важно – союзник по НАТО у них под прицелом или нет. Они готовы были открыть огонь в случае атаки на Турцию. А именно так турки рассматривали желание моряков французского фрегата досмотреть турецкий корабль.И французы ушли ни с чем.А мы не ушли «ни с чем». Мы ушли с позором. В очередной раз. А что еще более позорно и опасно, что мы молчим. А значит это с нами будут делать снова и снова. Снова и снова…ДРУГОЕ МНЕНИЕВиктор БАРАНЕЦПозор России? Или мир, дружба, жвачка?: Что означает шмон нашего корабля военными НАТОНу вот, снова приходится вспоминать мудрые русские поговорки: \\"Бухнул в колокол, не глянувши в святцы\\" или \\"Слышал звон, да не знает, где он\\". К чему это я? А к той патриотической шумихе, которая поднялась в соцсетях после того как в Средиземном море греческие военные остановили российский сухогруз \\"Адлер\\" для проверки. Чего мы только по этому поводу не услышали: \\"Унизительный шмон!\\", \\"Карликовая Греция поставила великую Россию на колени!\\", \\"НАТО издевается над Россией!\\".А давайте теперь спокойно разберемся в ситуации (подробности)